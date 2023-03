Geraldo Alckmin dá posse a Perpétua Almeida como diretora da ABDI; Perpétua já foi eleita deputada federal por quatro mandatos

Na tarde desta quarta-feira (15/3), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, na posição de presidente do Conselho da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), deu posse à ex-deputada Perpétua Almeida, como nova diretora da Agência. Esteve presente na solenidade a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos.

Em seguida à reunião do Conselho, a diretoria da ABDI inaugurou o novo Espaço Analítico, Data ABDI. Na ocasião foi lançado o Observatório das MPEs, parceria da Agência com a Secretaria das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo do MDIC.

Conheça Perpétua Almeida

Nascida no Estado do Acre, no seringal Cruzeiro do Vale, onde hoje é o município de Porto Walter, Perpétua Almeida é filha de pai seringueiro e mãe costureira. É a caçula entre 15 irmãos. Ex-freira do convento das irmãs Dominicanas, em Cruzeiro do Sul, Perpétua trocou a vida religiosa pela política. Ajudou a criar a Pastoral da Juventude, a União Municipal de Associações de Moradores, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação e o Sindicato dos Bancários do Acre. Foi diretora de escola do Ensino Fundamental e presidente do Sindicato dos Bancários, por dois mandatos. Filiada ao PCdoB, foi eleita vereadora na capital Rio Branco (AC) e deputada federal por quatro mandatos, por duas vezes a mais votada do Acre.

Presidiu a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados (CREDN), a Comissão Especial de Desastres Ambientais, o GT e a Comissão Especial do 5G. Líder da bancada do PCdoB, Perpétua esteve na lista dos “100 Cabeças do Congresso”, Deputada “Nota 10”, pelo DIAP, e “5 Estrelas”, a melhor avaliação do Índice Legisla Brasil.

Perpétua Almeida atuou no Parlamento em importantes comissões como Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS); Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI); Minas e Energia (CMN); Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC); Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) e Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA). Em 2016, participou do Governo Federal, quando esteve à frente da Secretaria de Produtos e Indústria de Defesa (SEPROD), no Ministério da Defesa.

Leia Também: Câmara aprova urgência para projeto de Perpétua que cria o Dia de Luta pelo Parto Humanizado

