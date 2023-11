Francisco Panthio diz que gestão Bocalom abandonou as políticas públicas e o resultado é esse, centros esportivos abandonados

O pré-candidato do PP na disputa pela prefeitura de Rio Branco em 2024, resolveu tentar entrar na polarização que hoje é entre Bocalom e o MDBista Marcus Alexandre.

Patinando nas pesquisas e sem ações do governo que lhe projete na capital, Alysson Bestene adotou uma estratégia, não se sabe orientado por quem, de pegar temas pontuais e fazer ataques aos gestores passados.

Acontece que ao fazer isso, o mesmo pode acabar tendo que criticar a presidente do seu partido, deputada federal Socorro Neri que também comandou a prefeitura anos atrás.

A briga interna no PP é um prejuízo sem precedentes, pois estão abrindo mão de apoiar a reeleição de Bocalom e fazer uma aposta do zero, com um nome que não ganhou a simpatia da sociedade e que apostará no exército de comissionados para tentar subir nas pesquisas.