Fora, Bocalom! Sem ramais, sem ponte e sem assistência, trabalhadores rurais convocam manifestação na Câmara de Rio Branco

Câmara de vereadores de Brasileia – Foto: Reprodução / oaltoacre

Informações repassadas ao 3 de Julho Notícias dão conta de que duas funcionárias da Câmara de vereadores de Brasileia protagonizaram uma baixaria dentro da repartição pública.

Segundo informações, a confusão aconteceu na frente de várias pessoas que se encontravam na Câmara para tratar da emissão de documento RG, e na entrada da sala da Comunicação começou o barraco e muitos que ali estava presenciaram a briga, de acordo com informações quem apartou a briga foi o vereador Jorge da Laura e o motorista da Câmara, identificado como Isifran.

Os motivos que levaram as jovens (que não serão identificadas) iniciarem as agressões físicas não foram revelados até o momento, mas de acordo com conversas nas bastidores o motivo teria a folha de ponto.

Diante das informações, a redação do 3 de Julho Notícias entrou em contato com o presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, para saber que medidas serão tomadas diante desse comportamento reprovável de ambas as servidoras, o mesmo afirmou que nesta terça-feira (25) irá conversar com essas jovens e posteriormente adotar a medida cabível.

Vale destacar que ambas as servidores são indicação do próprio presidente Marquinhos, e nada mais justo do que ele tomar as devidas providências pois comportamentos baixos como estes são inadmissíveis dentro dos setores público.