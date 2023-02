Fernanda Hassem vem praticando o jogo sujo da velha política: “prefeita se for demitir, demita e diga a verdade”, diz vereador Leomar

Vereadora Neiva Badotti, prefeita Fernanda Hassem e o deputado Tadeu Hassem – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Durante a sessão que aconteceu na manhã desta quinta-feira (23) na Câmara de vereadores de Brasileia, a vereadora Neiva Badotti não hesitou em fazer um desabafo sobre um fato que ela considerou como vergonhoso, desrespeitoso por parte da prefeita Fernanda Hassem que tem faltado com a verdade quando demite servidores.

A parlamentar se referia ao fato de a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, por meio de seus ordenados e ela mesmo, demitir servidores e jogar a culpa para os vereadores: Leomar Barbosa, Neiva Badotti e Marinete Mesquita, essa seria mais uma manobra que Fernanda Hassem tem praticado para demitir aqueles que foram contratados para cooptar votos para seu irmão Tadeu Hassem.

Em seu pronunciamento, Neiva destacou que ao longo desses anos, principalmente em 2022 foi colocado em tribuna, que a prefeitura não tinha condições de absorver tantos funcionários, mas a gestora simplesmente continuou encharcando a folha de pagamento e agora se vê obrigada a demitir, mas de forma sorrateira, Fernanda Hassem chama os funcionários para demiti-los e diz que os parlamentares citados acima foram no Ministério Público. Badotti destaca que a prefeita comece a mostrar os documentos dessas denúncias, pois a mentira é tão grande que não tem documento algum: “esse disse e me disse só está colando na cabeça dela, não cola mais. É mentira!”

Neiva destaca ainda que é vergonhoso chamar a prefeita do município de mentirosa, mas é isso que é. A vereadora pede que a prefeita Fernanda fale a verdade que ela contratou um absurdo de pessoas principalmente aquelas pessoas que tem famílias grandes, acima de 10, 15 votos para votarem no irmão, Tadeu Hassem, e após as eleições a prefeita iria demitir mesmo. Badotti aproveita a oportunidade para levar ao conhecimento da população o suposto crime contra o erário público que Fernanda enquanto prefeita praticou quando contratou servidores, pagos com dinheiro público, para votar e pedir votos para Tadeu, ou seja, a gestora usou a prefeitura para contratar cabos eleitorais para a campanha do irmão, as custas do dinheiro do povo.

“Contratou esse pessoal prometendo que só sairiam da prefeitura junto com ela, no último dia de mandato. A senhora enganou essas pessoas, a senhora mentiu! Quando for demitir senhora prefeita, pega o documento no Ministério Público que eu assinei, mostra para as pessoas, eu não estou aqui para prejudicar ninguém fale a verdade, que a senhora usou essas pessoas, pagou com dinheiro públicos, cabos eleitorais do seu irmão; Eleito com dinheiro público”, disse.

A vereadora Neiva aproveitou o momento também para mostrar a verdadeira face do deputado eleito, irmão da prefeita, Tadeu Hassem, que no dia da eleição foi até o local de trabalho da vereadora e afrontou a mesma de forma covarde: “cometeu crime, previsto em lei, por que o senhor não esfrega o dedo na cara de um homem aqui?! o senhor é muito é covarde! Que o senhor não respeita as mulheres a gente já sabia, mas que o senhor é violento com as mulheres e quase me deu um tapa, o senhor cometeu violência parlamentar quando o senhor entra dentro do meu setor de trabalho e vem esfregar o dedo na minha cara”, desabafou Neiva.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.