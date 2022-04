Fernanda Hassem usa a máquina pública para fazer política escancarada para o seu noivo que é pré-candidato

Secretário de Obras Francisco Lima, prefeita Fernada Hassem e Israel Milani pré-candidato – Foto: Secom Prefeitura de Brasileia

As fotos mostram tudo o que o Tribuna Regional Eleitoral (TRE) precisa para ver como a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, está usando a máquina pública para beneficiar o seu noivo que pré-candidato a deputado Federal, de igual forma, seu irmão Tadeu Hassem que também é pré-candidato e tem se utilizado da máquina pública para se beneficiar politicamente.

Israel Milani caiu de paraquedas nos braços de Nandinha e se tonou o “Damo da noite e do dia”; onde a partir do momento em que assumiu um romance com a prefeita do município de Brasileia, deixou de comparecer em seu posto de trabalho (Secretaria de Estado de Meio Ambiente) que está localizado na Rua Benjamin Constant, 856, Centro, Rio Branco/AC.

Com a pré-candidatura em mente, Israel, mesmo enquanto Secretário, aparentemente está residindo em Brasileia e em toda obra ou evento ele está presente, já entregou sacolão, já participou de festinha de natal infantil, já participou de abertura de campeonato, vem participando de ordem de serviço e muitas outras oportunidades de aparecer.

Segundo uma funcionária da prefeitura, é Milani quem está mandando e desmandando na prefeitura e que dentro da administração estão usando de influência para manipular servidores.

Diante da denúncia desta funcionária que não quis se identificar por motivo de represália, tentamos contato com o secretário de Meio Ambiente do Estado, Israel Milani atraves do Numero (68) 9994784XX, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito, desde já o espaço fica aberto para que os citados se manifeste a respeito do assunto.

Veja as fotos Abaixo da Assessoria de Comunicação da Prefeitura: