Fernanda Hassem demite servidores e joga a culpa nos vereadores: “é uma gestão irresponsável, o Lima, agindo como capacho”, diz Vereadora

Ao completar seus 30 anos de emancipação política, a cidade de Marechal Thaumaturgo respira progresso e mira no desenvolvimento e mais oportunidades para uma população beirando 20 mil habitantes.

O prefeito Valdélio Furtado (PSD), recebeu centenas de visitantes e personalidades políticas para celebrar a data que é histórica para os Thaumaturguenses e apresentou um pouco do potencial econômico e cultural do município.

Sem tempo de descansar das festividades, o prefeito embarcou para Brasília – DF, onde cumpre extensa agenda de trabalho junto a bancada federal do estado, afinal é esse o período em que as indicações de emendas parlamentares são definidas e é importante estar batendo em cada gabinete de senadores e deputados federais.

Administração atual mantem as contas públicas equilibradas, com pagamento de servidores e fornecedores em dia e diversas obras que estão em andamento, principalmente de construção de ruas e melhoramento de diversas vias e escolas do município.

Valdélio tem bom trânsito com a bancada federal, que sempre ajudam muito o município de Thaumaturgo com recursos para os principais projetos de interesse da população local e isso deixa o gestor bastante entusiasmado, em retornar com notícias boas para 2023.