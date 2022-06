Fernanda Hassem contrata por R$ 102 mil a ex-funcionária de seu esposo, Israel Milani, para trabalhar como pregoeira na prefeitura de Brasileia

Após um alerta feito pelo médico Fabrício Lemos com relação ao aumento dos casos confirmados de Covid-19 no município de Brasileia e o eminente carnaval fora de época a ser realizado no município, o procurador jurídico do município, Francisco Valadares Neto, enviou um ofício à prefeita Fernanda Hassem pedindo informações e providências sobre a situação.

No referido ofício, Dr. Valadares ressalta que, o médico Fabrício Lemos (que é um dos atuantes direto na linha de frente no combate a Covid-19) criticou a realização do Carnavale em meio ao surto de Covid que o município está enfrentando atualmente.

O procurador Valadares alerta que a administração pública, no caso a prefeitura de Brasileia, deve editar medidas para conter aglomeração e sobretudo, proteger os munícipes e as pessoas de outros município que irão participar do Carnavale e destaca que diante da situação, a prevenção é essencial. Neste caso, Valadares orienta que a realização do Carnaval fora de época seja reavaliada, pois a realização desta festividade irá colocar em risco a saúde e vida das pessoas.

Valadares chama a atenção para as providências que devem ser tomadas para que a vida seja preservada, pois a realização de um evento de grandes proporções como o Carnavale irá causar enorme aglomeração, ambiente propício para o contágio da doença.

“Tão logo tomei conhecimento das declarações do médico Fabrício Lemos, enviei expediente (ofício nº 079/2022/PMB/PJM de 29 de junho), a prefeita Fernanda Hassem, ao Procurador Geral, Felipe Andrade e ao secretário de saúde, Francélio Carneiro para que fosse feita a análise dos fatos. Precisamos conter a onda de covid-19, ainda que seja necessária a suspensão de atividades com aglomerações. Espero que os fatos sejam analisados e tomada a melhor decisão para preservar a saúde e vida das pessoas”, disse Valadares à redação do site 3 de Julho Notícias.