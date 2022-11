Extremistas da direita que pedem ditadura militar no 4°BIS e não aceitam a derrota para o presidente Lula, começam agredir jornalistas acreanos

Apoiadores do presidente da República Jair Bolsonaro, estão a cerca de 14 dias fazendo manifestações de frente os quartéis do exército de todo País e no Acre eles começam a dar sinais de insanidade e irracionalidade.

Vários jornalistas que trabalham nos mais diversos veículos de imprensa local, relatam dificuldades para fazer cobertura e trabalhar para cobrir as manifestações dos Bolsonaristas. Os mesmos pedem cancelamento do processo eleitoral e imploram para que os militares assumam poder no país, o que é um atentado contra a constituição brasileira. Na manhã de domingo dia 13, uma equipe da TV 5, afiliada da Bandeirantes em Rio Branco foi atacada por apoiadores de Bolsonaro, quando tentavam fazer uma matéria sobre o acampamento nas dependências do 4° BIS.

Com hostilidade e palavras de baixo calão, extremistas atrapalhavam o serviço da imprensa e demonstravam toda sua irracionalidade. Outros jornalistas que cobrem os movimentos alegam que também sofrem agressões verbais, ameaças e que estão encontrando dificuldades para realizar um trabalho de informar a sociedade sobre os fato.

A Polícia Militar do Acre tem dito não haver excessos nas manifestações, mesmo sendo cagada atenção pelo STF, mas se tratando do estado que deu 70% de votos para Bolsonaro no segundo turno das eleições deste ano, tudo isso deve ser encarado com uma certa naturalidade.