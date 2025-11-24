“Exportar exige planejamento, continuidade e decisão política”, afirma Jorge Viana na abertura do escritório da ApexBrasil em MT

“Sem política pública, não há exportação forte”, alerta Jorge Viana – Foto: Assessoria

Na inauguração do novo escritório da ApexBrasil em Cuiabá, nesta segunda-feira, 24, o presidente da Agência, Jorge Viana, destacou que os resultados de Mato Grosso no comércio exterior são fruto de decisões políticas mantidas ao longo de décadas. Segundo ele, nenhum estado se torna protagonista nas exportações brasileiras sem uma estratégia coerente para sustentar produção, logística, industrialização e inserção internacional.

Jorge lembrou que Mato Grosso construiu, governo após governo, uma política contínua voltada ao agronegócio e ao comércio exterior. É esse percurso, e não apenas a vocação produtiva, que explica por que o estado responde hoje por 55% das exportações do Centro-Oeste e alcançou US$ 27,6 bilhões em vendas externas em 2024. A pauta é liderada pela agropecuária (72,1%), seguida pela indústria de transformação (26,7%), apoiada em cadeias que se consolidaram com política pública: soja, milho, algodão, carne bovina, farelos e óleos vegetais. A China, por exemplo, absorveu 32,7% do que Mato Grosso enviou ao mundo no ano passado.

Jorge Viana mencionou que, no Acre, iniciativas estruturantes lançadas há duas décadas, como obras, incentivos e instrumentos de apoio, não tiveram continuidade suficiente para consolidar uma política de exportação.

“Quando não há interesse real, o Estado perde ritmo, perde competitividade e perde oportunidades”, afirmou.

Para ele, o Acre hoje carece de incentivos claros, assistência técnica, infraestrutura orientada às cadeias produtivas, financiamento, política tributária diferenciada e programas permanentes que deem condições para que as empresas disputem espaço no mercado internacional.

“Inclusive estamos perdendo a vantagem geográfica que temos, o Acre é o estado mais próximo do pacífico, essa é uma vantagem competitiva extraordinária.” Conclui Jorge.

O presidente da ApexBrasil Colocou-se à disposição para contribuir, com a experiência de ex-governador e ex-senador, na elaboração de uma estratégia capaz de recolocar o estado na rota comercial.

A cerimônia em Mato Grosso também contou com a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que agradeceu publicamente ao presidente Jorge Viana por trazer ao estado os 40 adidos agrícolas brasileiros, “funcionários de carreira do Ministério que atuam como verdadeiros embaixadores do agronegócio nos outros países”, ressaltou Jorge.

A presença dos adidos, segundo Fávaro, reforça a importância de Mato Grosso no comércio exterior e fortalece a cooperação entre o Ministério, a ApexBrasil e o setor produtivo.

O empresário acreano, Murilo Leite, do Frigonosso, também presente, fez questão de agradecer a oportunidade de ampliar diálogos que beneficiam o Acre.

“Aqui tem mais de 40 adidos, tivemos a oportunidade de conversar com vários deles, com vários processos que estão em oportunidades de novas habilitações para o Estado do Acre.”, declara o empresário acreano, Murilo Leite, do Frigonosso.

“Eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de uma reunião tão importante, com 40 adidos à disposição, para estar discutindo com o setor produtivo, com os empresários. Parabéns a todos por esse trabalho tão maravilhoso, tão importante que nós tivemos esse dia”, também declarou Luiz Freitas, proprietário do Frigomarca.

A inauguração do escritório integra a expansão institucional da ApexBrasil, que vem ampliando sua atuação nacional e internacional. O evento marcou ainda a assinatura de convênios no valor de R$ 42 milhões com setores produtores de algodão (Abrapa), feijões/pulses e etanol de milho.

Ao encerrar sua fala, Jorge reforçou que os resultados de Mato Grosso são a prova de que política pública bem formulada transforma realidades:

“Mato Grosso mostra que, quando há política pública, o Estado se transforma. Exportação gera emprego, movimenta cadeias produtivas, melhora infraestrutura e atrai investimento. É isso que queremos estimular em todo o país”.