Ex-vereador de Brasileia, Joãozinho Melo, diz que “Petista estatutariamente tem a obrigação de votar nos candidatos do PT”

Destak News – Nesta segunda-feira (04) aconteceu o 36° Papo Destak desta vez apresentado pelo professor e amante da política, Jacks Aroldo, que na oportunidade esteve em um bate papo com o ex-secretário de saúde de Brasiléia, presidente do Partido dos trabalhadores (PT) no município e pré-candidato a deputado estadual, Joãozinho Melo.

Durante a conversa várias pessoas participaram do Papo fazendo várias inferências junto ao convidado. E uma dessas perguntas chamou atenção onde um internauta indagou o petista se sua candidatura tinha como objetivo atrapalhar a “eleição” do irmão da prefeita, Tadeu Hassem.

O ex-secretário foi incisivo em sua resposta e não titubeou ao afirmar que “ a minha candidatura não é contra ninguém, é uma candidatura que reflete os sentimentos e os pensamentos do Partido dos Trabalhadores. ”

Joãozinho como atual presidente do PT em Brasiléia frisou que o Petista estatutariamente tem a obrigação de votar nos candidatos do PT. Segundo o presidente o petista filiado por força do estatuto tem que procurar um candidato que seja do Partido dos Trabalhadores para depositar seu voto.

Diante desse comentário o apresentador indagou o petista como fica a situação de dois vereadores do PT em Brasiléia que certamente não estarão no palanque de um candidato da sigla. Joãozinho foi direto em sua resposta “ hoje o que está desenhado é que eles não estarão conosco nessa candidatura, por outro lado tenho que os informar que depois eles terão um encontro com o estatuto do partido, é natural, porque se não a sigla começará a ser desrespeitada. ” Salientou o Petista.

Vale destacar que o pré-candidato a deputado estadual tem um longo histórico na política do município, sendo um exímio articulador em várias campanhas do Partido dos Trabalhadores no município e a nível estadual. Já foi vereador obtendo votações expressivas e é “petista raiz” sendo filiado no partido há mais de 30 anos.

