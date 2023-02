Ex-vereador Atilon Pinheiro, se encontra em Rio Branco e fecha apoio fortíssimo para 2024 em Thaumaturgo: “ele é bom”, diz empresário

Atilon Pinheiro – Foto: Arquivo / Facebook

Após a definição do último processo eleitoral no Acre, já tem quem esteja se organizando para concorrer as eleições para prefeito, que mesmo faltando mais de um ano para acontecer já estariam se organizando em busca de apoio.

De acordo com informações repassadas a redação do 3 de Julho Notícias, o melhor nome e com maior aceitação no município de Marechal Thaumaturgo é do Gerente da Secretaria de Produção e Agronegócio em Marechal Thaumaturgo e ex-vereador do município, Atilon Pinheiro.

Atilon está em Rio Branco e tudo leva crer que este estaria dialogando para cooptar apoio para as eleições de 2024. Atilon tem desenvolvido um excelente trabalho à frente da SEPROD levando melhorias para a vida dos produtores rurais e com isso conquistou o respeito e afeto de muitos, o mesmo não anunciou sua pré-candidatura ainda, mas nos bastidores, Atilon Pinheiro irá sim concorrer as eleições e já tem apoio para isso.

O ex-vereador já tem apoio de vários empresários de Rio Branco e do próprio município, deputado federal e estatual como é o caso da deputada Maria Antônia e Dêda, inclusive, tem um empresário que já demonstra grande estima pelo futuro candidato: “Nós estamos dispostos a apostar as nossas fichas no nosso candidato. Atilon é um cara muito bom responsável e merece”, disse um empresário que por hora não quer se identificar.

