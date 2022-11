Ex-senador Jorge Viana se encontra com Lula em São Paulo e aumenta rumores sobre estar na equipe ministerial do presidente eleito

O ex-senador Jorge Viana, usou um perfil de rede social para relatar a emoção de encontrar e conversar com presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, em São Paulo.

Jorge é um dos aliados mais próximos de Lula e por isso tem seu nome ventilado para ocupar uma das novas cadeiras do ministério no novo governo, por isso a mensagem deixada cheia de otimismo e animação, deixou as possibilidades nas entrelinhas da bolsa de aposta que já tem diversos nomes cogitados.

“Confesso que esse self com o presidente eleito Lula aqui em São Paulo me emocionou, sei que é histórico… Hoje tive o prazer de abraçar, cumprimentar e conversar com presidente e renovar minha esperança de um Brasil pacificado e de dias melhores para nosso povo. Que Deus bendiga o presidente e nosso País”, disse Jorge Viana.

Possíveis Ministro do governo Lula: confira a lista de nomes

Já os assessores de Geraldo falam no nome de Pérsio Arida, um dos nomes que criaram o Plano Real. Arida declarou seu voto em Lula nestas eleições e ainda não descartou a possibilidade de fazer parte do governo.

Um dos nomes conhecidos pelo público é Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Educação e candidato ao governo de São Paulo. Haddad perdeu as eleições no estado mas é cogitado para ocupar o Ministério do Planejamento, pasta que o PT prefere ficar pois é a pasta responsável pelo Orçamento da União.

Já na Defesa, o nome de Nelson Jobim, ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) voltaria ao governo e também ao STF, pois, segundo os bastidores, Ricardo Lewandowski, ministro que se aposentará em maio de 2023, deixaria a vaga para Jobim.

O nome de Aldo Rebelo também é um dos que voltariam ao governo de Lula, visto que ele ocupou o Ministério da Defesa entre 2005 e 2015, e Arlindo Chinaglia, também aliado à Lula.

O General Arruda seria o chefe do Exército, respeitando a antiguidade. Há a possibilidade de Lula optar por Tomás Paiva, que auxiliou Fernando Henrique Cardoso e manteve relações com Geraldo Alckmin, quando fazia parte do PSDB.

Na sáude, o nome que tinha sido cotado era o da cardiologista Ludhmila Haijar, que recusou convite de

Bolsonaro na época devido ao negacionismo do governo durante a pandemia.

Na Polícia Federal, o nome de Andrei Passos é o mais cotado. Ele é o chefe de segurança de Lula na campanha.

Confira a lista:

Economia: Pérsio Arida

Planejamento: Fernando Haddad

Defesa: Nelson Jobim ou Aldo Rebelo

Chefe do Exército: General Arruda ou Tomás Paiva

Saúde: Ludhmila Haijar

Polícia Federal: Andrei Passos

Alguns nomes para o Ministério da Saúde surgiram neste fim de semana:

Alexandre Padilha, médico, deputado pelo PT-SP, já foi ministro da Saúde

Arthur Chioro, médico e ex-ministro da Saúde

David Uip, ex-secretário de Saúde de São Paulo; trabalhou com Geraldo Alckmin (PSB)

Humberto Costa, senador e ex-ministro da Saúde

José Gomes Temporão, médico e ex-ministro da Saúde.

Margareth Dalcomo, médica pneumologista, pesquisadora da Fiocruz que ficou conhecida por conta de sua atuação na pandemia da covid-19.