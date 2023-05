Ex-secretário de Saúde da administração de Bocalom, é condenado há mais de um ano de prisão por assédio sexual contra servidora

A deputada Dra. Michelle Melo, solicitou medidas emergenciais por meio de uma indicação junto a Mesa Diretora da casa, na forma regimental, com base no art. 169 da Resolução n° 86/90.

O documento apresentado em sessão parlamentar e encaminhado ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Acre (DERACRE), solicita que realizem as manutenções devidas nos ramais do município de Plácido de Castro.

Durante a sua fala na tribuna da assembleia a deputada pontuou as dificuldades de trafegabilidade dos moradores da zona rural do município que estão isolados e evidenciou a situação dos produtores que estão com extrema dificuldade de escoamento da produção.

“A situação está muito delicada e precisamos encontrar maneiras para ajudar todas essas pessoas que estão impossibilitadas de trafegarem por esses ramais. São pais de famílias, crianças, idosos e produtores que dependem do bom funcionamento dos ramais para sobreviverem”, relatou a deputada.

Os ramais que estão mais prejudicados estão localizados sentido Plácido de Castro/ Acrelândia e Plácido de Castro/Rio Branco como: ramal do 16, do Maloca, do 6, do 10, ramal do Boa Esperança, ramal Mendes Carlos, ramal do Birroque, Ramal do Polo, ramal do Epitácio, ramal da Mucura, ramal do Progresso, ramal do Abreu, ramal da linha 5 entre outros.

A deputada Dra. Michelle Melo falou ainda sobre a atenção especial que tem pelo município de Plácido de Castro.

“Tenho muito respeito e responsabilidade com o município de Plácido de Castro e cada um dos seus moradores. Não vou medir esforços para auxiliar no que for necessário no intuito de buscar melhorias para esse município”, finalizou a deputada.