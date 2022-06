Ex-prefeitos: Zum e Betinho, devem ser responsabilizados por não terem concluído a obra do posto de saúde na comunidade Divisão, em Assis Brasil

Prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

De acordo com o portal da transparência da prefeitura do município de Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima têm se mostrado muito generoso com os servidores em disponibilizar refeição para os trabalhadores, o que seria ótimo se na prática isso acontecesse de verdade.

Um (a) servidor (a) da saúde municipal, que pediu para não ser identificado (a) por medo de sofrer represália, procurou a redação do site 3 de Julho Notícias para denunciar que em termo de alimentação os servidores muito dificilmente recebem marmita da prefeitura. Segundo ele (a), na maioria das vezes, os servidores se responsabilizam pelo próprio almoço.

Mas as informações que constam no portal da transparência, demonstram o contrário, pois somente nos primeiros 5 meses de 2022, o prefeito Zequinha gastou o valor de R$ 205.488,00 (duzentos e cinco mil e quatrocentos e oitenta e oito reais) com refeição tipo marmitex para os trabalhadores de alguns setores, dentre eles, saúde e secretaria de obras, porém, de acordo com denúncias, essas marmitas não apareceram.

Já em 2021, Zequinha, no mesmo período de tempo gastou (5 meses) gastou um valor muito inferior, consta somente o valor exato de R$ 90.207,80 (noventa mil, duzentos e sete reais e oitenta centavos), não sabemos se no ano passado as marmitas foram realmente entregues.

Até o momento, o prefeito já pagou para a empresa AC Serviços de Alimentação Eireli o valor total de R$ 295.695,80 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), em apenas 10 meses, mas como foi denunciado, em se tratando da saúde essas marmitas são uma raridade.

Diante da situação, a nossa redação entrou em contato com o assessor de comunicação da prefeitura para saber quem está sendo comtemplados com essas marmitas que foram adquiridas pela prefeitura, mas até a publicação desta matéria, não obtivemos êxito. desde já o espaço fica aberto para os devidos esclarecimentos.