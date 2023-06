Ex-prefeito Zum é condenado a devolver mais de R$ 800 mil pela não comprovação de medicamentos junto ao almoxarifado

O superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, disse durante entrevista na Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira (27), que a iniciativa da ALEAC em organizar uma caravana para realizar a primeira visita técnica do órgão sob sua gestão, veio no melhor momento.

Araújo agradeceu ao presidente da casa Luiz Gonzaga e ao primeiro secretário Nicolau Júnior, por organizarem a logística da viagem de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, o que vai acontecer na próxima sexta feira, dia 30.

“Agradeço aos deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior pelo convite e pela iniciativa de irmos juntos vistoriar o trecho mais importante de uma rodovia federal aqui no

Acre. Quero informar a toda a população que nossas equipes estão trabalhando no trecho e que as condições de tráfego já melhoraram bastante“, garantiu o superintendente, ratificando que o órgão tem R$ 170 milhões em caixa para as obras de revitalização.

A decisão de granizar a caravana para percorrer os 672 km entre a capital e o Juruá, de acordo com o primeiro secretário Nicolau Júnior, foi para que os parlamentares, governo, Federações e órgãos de controle, possam ver de perto a situação atual da rodovia.

“A recuperação da estrada é uma das obras mais importantes em andamento no estado. Vamos verificar o trabalho das frentes de serviço e mapear junto com o DNIT os pontos que precisam das obras mais urgentes. Eu sou do Juruá e sei da importância dessa estrada pra quem mora lá. Os preços subiram na região justamente por causa das condições da rodovia. Vamos unir forças para tornar a 364 trafegável novamente“, disse Nicolau.

A ALEAC vai elaborar um relatório da visita técnica e colocar a disposição da bancada federal, para ratificar a liberação de mais recursos financeiros para as obras. Foi o que disse o presidente da Casa, Luiz Gonzaga.

“Uma equipe técnica da ALEAC vai nos acompanhar e elaborar um relatório com base nos apontamentos dos deputados. A 364 é uma causa de todos os parlamentares e não vamos ficar de braços cruzados enquanto a população pede ajuda. Nossa gratidão ao DNIT que abraçou essa proposta”, falou Gonzaga.