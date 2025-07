Ex-prefeito Marcus Alexandre acusa Bocalom de tentar apagar legado e se apropriar de obras da saúde em Rio Branco durante reinaugurações

Marcus Alexandre critica Bocalom por “apagar legado” em obras de saúde.

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), fez duras críticas à administração do prefeito Tião Bocalom (PL) após a reinauguração da Unidade de Referência em Atenção Primária (URAP) Maria Barroso, no bairro Ayrton Sena. Durante o evento, a atual gestão retirou a placa original que atribuía a obra à administração de Marcus e a substituiu por outra destacando o nome de Bocalom e de seus aliados políticos e vereadores.

Para Marcus, a ação representa uma tentativa de apagar a memória e o legado de quem iniciou e concluiu a obra. Ele relembrou que a unidade foi construída em sua gestão, em 2016, e que antes disso o posto funcionava em condições precárias.

“Estou aqui em frente ao Barral e Barral, que foi construído na nossa gestão. Quando assumi a Prefeitura, o Barral funcionava em frente ao Detran e alagava quando chovia. Com muito esforço e o apoio de parceiros, construímos essa unidade, que até centro cirúrgico tem. Aliás, esses dias, o próprio prefeito fez uma pequena cirurgia aqui”, disse Marcus.

O ex-prefeito também criticou a postura de Bocalom durante a reinauguração do Maria Barroso:

“Ontem ele entregou a reforma do Maria Barroso e chamou de reinauguração. Mais uma vez, tirou a placa de quem construiu — que fomos nós — e colocou a dele. É como se antes dele ninguém tivesse contribuído para a cidade”, afirmou.

Segundo Marcus, sua gestão construiu 28 postos de saúde. Ele também ironizou possíveis reformas futuras, como a do próprio Barral e Barral:

“Já, já, eles vão vir aqui fazer a reforma. Sei lá, vão pintar — e a cor você já sabe qual vai ser — e tenho certeza que vão fazer a mesma coisa: tirar a placa de quem construiu e colocar a deles, chamando de reinauguração. Que coisa feia, né?”

Histórico político de Marcus Alexandre

Marcus Alexandre é engenheiro civil e iniciou sua trajetória política no Acre pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Foi eleito prefeito de Rio Branco em 2012 e reeleito em 2016, conduzindo duas gestões marcadas por obras de infraestrutura urbana e melhorias no sistema de saúde municipal, como a construção e reforma de unidades básicas e centros de referência. Em 2018, deixou a prefeitura para disputar o governo do Estado, mas foi derrotado no segundo turno.

Em 2024, filiou-se ao MDB, sinalizando uma reconfiguração de sua atuação política no estado e mantendo-se como uma das principais lideranças do estado acreana.

Veja o vídeo no Instagram: