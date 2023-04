Ex-prefeito Marcos Alexandre começa a circular pela cidade e aumenta a especulação sobre sua candidatura a prefeito de Rio Branco

O assunto mais comentado nas redes sociais deste o final de semana em Rio Branco, foi sem dúvida as aparições públicas e com cara de pré-campanha do ex-prefeito Marcos Alexandre (Sem Partido).

Na manhã de sábado, o mesmo foi visto fazendo visita ao bairro da Base, um dos local mais afetado pela enchente na capital. Juntamente com o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) e o Senador Sérgio Petecão (PSD), Marcos Alexandre levou solidariedade ao Zé do Branco, que teve seu tradicional Bar e restaurante levado pelo desmoronamento de parte do barranco na Base.

Depois o Chame chame como é conhecido, almoçou com familiares e aliados no Novo Mercado Velho, no Centro de Rio Branco, local onde tem uma das maiores aceitação popular.

Os rumores sobre a participação de Marcos Alexandre na disputa eleitoral de 2024 aumentam e esse foi o assunto mais comentado em grupos de Whatsapp no final de semana, mas outra curiosidade é saber por qual partido o mesmo irá disputar a prefeitura.

Marcos Alexandre saiu do PT e atualmente é paquerado pelo PSD, MDB. Uma coisa é certa e notória, se Marcos Alexandre topar vir para disputa de 2024, será o candidato a ser batido.