Ex-prefeito de Senador Guiomard, Celso Ribeiro, preso pela Polícia Federal por prática do crime de estelionato é solto após audiência de custódia

Ex-prefeito Celso Ribeiro é preso pela PF ao tentar obter passaporte em Rio Branco – Foto: Arquivo pessoal

Após ser preso pela Polícia Federal do Acre (PF-AC) na terça-feira (3), o ex-prefeito de Senador Guiomard, Celso Ribeiro, foi solto nesta quarta (4) após passar por audiência de custódia realizada pela Justiça do Estado do Amazonas.

Segundo o portal G1 Acre, de acordo com a ata da audiência, Celso foi condenado em 2009 pela prática do crime de estelionato. Na época da sentença, a pena aplicada teria sido de quatro anos de reclusão em regime fechado.

Contudo, segundo o documento, tanto o crime como a pena de multa foram prescritas, uma vez que o prazo dado pela Justiça neste crime é de oito anos.

“De outro ponto, a defesa apresentou os pedidos necessários para decretação da soltura, uma vez que a prisão se deu de forma ilegal por vários aspectos jurídicos, dentre eles a própria prescrição da pretensão punitiva do Estado pelo decurso do tempo de marcos legais e, para além do de questões intimamente processuais, o objeto principal do processo criminal ter alvo de análise na esfera cível, tendo sido julgado favorável ao empresário, tendo sido reconhecida pelo juiz da Vara Criminal na audiência de custódia”, disse.

O advogado falou ainda que o ato de prisão será levado à “apuração, condenação e a reparação dos danos causados pelo Estado”.

“Em um Estado Democrático de Direito, são salutar e essenciais a liberdade de julgamento e ação, assim como as garantias dadas ao Judiciário e seus membros para que se cumpra o ordenamento jurídico. Entretanto, não pode o manto sagrado das garantias constitucionais servir de cobertor para ilegalidades cometidas pelo órgão julgador sem que o próprio braço da legalidade os alcance”, continuou.

Conforme a PF, o Grupo de Capturas da Delegacia de Polícia Federal conseguiu localizar o ex-político após ele agendar um horário para fazer os trâmites para obtenção de passaporte. Ao chegar na sede da PF, em Rio Branco, ele foi preso.