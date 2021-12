Ex-prefeito de Porto Acre morre aos 43 anos por problemas cardíacos em hospital de Brasília

O prefeito do Município de Porto Walter, César Andrade, realizou um excelente trabalho em 2021 que mudou a realidade da Cidade neste primeiro ano de mandato, onde juntamente com sua equipe e o apoio e contribuição da primeira Dama do Município, realizou grandes feitos que mudaram para melhor a vida da população portowaltense.

César não se limitou apenas em beneficiar algumas áreas e sim se dedicou a atender todas as demandas para proporcionar melhor qualidade de vida para os moradores benefícios e investimentos estes que foram aplicado nas demandas das seguintes áreas: saúde, administração, lazer, assistência social, esporte, educação, segurança pública e muitos outros.

César se destacou ao assinar sua primeira Ordem de Serviço durante sua gestão que foi o início da construção de uma escola com recursos do Ministério da Defesa/Programa Calha Norte, fonte de Emendas Parlamentares do senador Sérgio Petecão e Deputado Federal Flaviano Melo, um recurso adquirido e planejado por Zezinho Barbary quando esteve à frente do executivo municipal”. Disse o prefeito César Andrade. A obra é da Ordem de R$ 1.038.695,00 (um milhão, trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais). Será implantada a partir do dia 27 de Janeiro de 2021, nas proximidades da Rua Dom Luiz Herbert, Bairro Maloca em frente ao Estádio Wagner Gonçalves Borges.

Outra decisão do Prefeito César foi manter o pagamento de salário durante todo o ano antecipado, inclusive o décimo terceiro e desde agosto vem pagando um abono no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) em cima do salário dos professores efetivos e provisórios;

César ainda mostrou que em sua gestão os profissionais da saúde são valorizados, onde determinou o pagamento de incentivo financeiro aos profissionais da saúde, onde todos os Agentes de Endemias e os Agentes Comunitários de Saúde receberam o abono no valor de R$1.400 reais; para fazer jus ao incentivo, o profissional precisava ter aproveitamento de pelo menos 80% de produtividade, conforme prevê as especificações da Lei Nº338/2020 que instituiu o incentivo financeiro anual. Segundo a Secretária de Saúde, o anúncio foi feito aos profissionais durante reunião. No total serão 30 profissionais que serão beneficiados. “O abono será pago a 30 profissionais, sendo 24 agentes comunitários e 06 agentes de endemias”, explica Ana Flávia Melo.

Mas não para por aí, graças ao empenho do prefeito César o município de Porto Walter teve a garantia da União por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) para receber recursos que foram e estão sendo investidos na assistência para as famílias atingidas pela alagação; As portarias que autorizam a liberação dos recursos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Segundo nota de empenho do Ministério do Desenvolvimento Regional, a Prefeitura recebeu R$ 515.116,40 (quinhentos e quinze mil cento e dezesseis reais e quarenta centavos) que serão empregados na aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, de limpeza, colchões, combustível para os serviços, dentre outros.

O gestor foi o primeiro prefeito do Acre a determinar o início da reabertura de ramais, onde Porto Walter foi o primeiro município do Acre a iniciar a recuperação da malha viária dos ramais, Porto Walter iniciou as obras de recuperação do Ramal da Vitória. Com os trabalhos, o Prefeito César Andrade visa dar melhores condições de trafegabilidade, facilitar o escoamento da produção, gerar empregos e recuperar a economia que foi abalada pela necessidade de suspensão das atividades comerciais por consequência da pandemia. Os trabalhos foram executados pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, que com o aval do Prefeito César Andrade definiu o cronograma e as estratégias para que todos os ramais do município sejam reabertos. Com os serviços, a Prefeitura beneficiar diretamente mais de 2000 pessoas que utilizam os acessos terrestres rurais. O prefeito determinou também que fossem feitas Perfurações de poços artesianos na zona rural.

Foi durante o primeiro ano de gestão que a agricultura recebeu um fortalecimento significativo com a entrega de equipamentos para as famílias produtoras de Porto Walter. O impulso para o fortalecimento da agricultura familiar foi dado quando o Prefeito César Andrade realizou a entrega de equipamentos agrícolas beneficiando 136 famílias produtoras do município de Porto Walter. Essa é a primeira entrega do ramo agrícola realizada na gestão de César Andrade e Guarsônio Melo. Os recursos para 90 Kits de casa de farinha e 46 canoas de alumínio motorizadas foram destinadas pela Deputada Federal Jéssica Sales e pelo Senador Sérgio Petecão, através de emendas parlamentares na gestão de Zezinho Barbary. A Prefeitura entregou ainda 135 cestas básicas e 675 galões de água mineral. Ainda na oportunidade a Deputada Jéssica Sales e o Senador Petecão destacaram os investimentos ao município, e se colocaram à disposição para envio de mais recursos. Durante a agenda, entregaram placas aos mototaxistas, visitaram obras no 2º distrito e na Comunidade Besouro.

Já na véspera dos 29 anos de emancipação de Porto Walter, o prefeito inaugurou obras e expediu ordens de serviços, o que neste período transformou o município em um verdadeiro canteiro de obras. Foram ações que marcaram as conquistas do desenvolvimentos do município. Na ocasião foi marcada pelo início das comemorações dos 29 anos de emancipação de Porto Walter. Com a inauguração da Escola São Francisco de Assis, na Comunidade Novo Horizonte, o Prefeito e o vice celebraram a união de todos para que o município possa dar passos mais largos rumos ao desenvolvimento. Acompanhado de diversas autoridades, o Prefeito César Andrade destacou os investimentos e fez questão de anunciar os recursos destinados por Jéssica Sales na ordem de serviço para a construção da cobertura da Quadra da Comunidade Vitória e da Casa do Índio, na zona urbana que somados chegam a R$500 mil. O Ramal do Besouro serviu de palco para a inauguração da 1ª Casa de Farinha Comunitária e de entrega de um trator agrícola que incentivarão a cadeia produtiva da mandioca no município.

Em se tratando da saúde o prefeito César Andrade realizou um mutirão de ultrassom obstétrica oferecido para gestantes de Porto Walter, visando reforçar os cuidados com as gestantes, a Secretaria de Saúde ofertou esse mutirão de ultrassonografia obstétrica e vacinação contra a COVID-19 para grávidas acompanhadas pela rede de Unidades Básicas de Saúde do município. No total, foram realizados 82 exames ultrassonográficos e aplicadas 150 doses da vacina contra o coronavírus. Os serviços foram oferecidos na Unidade de Saúde Vicente Varela e foram acompanhadas pelo Prefeito César Andrade, e pela Secretária de Saúde Ana Flávia Melo. Maria Erizone, destaca que ir a Cruzeiro do Sul sairia muito caro, reconhece o esforço da gestão e agradece pelos exames. “Ana Flávia e o César estão de parabéns. Tinha que fazer o exame no dia 08 de setembro, e com o atendimento pude antecipar e ver como estava a saúde do meu bebê. Estou feliz”, declara a gestante.

Somente com o prefeito César Andrade que foi assinada a ordem de serviço para a construção da concha acústica de Porto Walter, localizada na Praça Imaculada Conceição. Os recursos que possibilitarão a construção do espaço foram destinados pelo Deputado Federal Flaviano Melo, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil) reais através do Ministério do Turismo, para apoio a Projeto de Infraestrutura Turística.

Sabendo que não era suficiente, a prefeitura aderiu a créditos rurais e garantiu autonomia para produtores do município. Um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e a Prefeitura de Porto Walter, assegurou nesta Quinta-feira (05), no PDS Gleba Minas, com a assinatura dos projetos e contratos, o auxílio fomento, fomento mulher e apoio inicial a pelo menos 20 produtores rurais que serão atendidos.

A agricultura será uma das políticas de destaque que serão executadas na gestão do Prefeito César Andrade, e do vice Guarsônio Melo. O crédito disponibilizado varia de R$5 mil a R$6 mil reais. Além dos produtores do PDS Minas, os assentados do PDS Natal, e Cruzeiro do Vale também foram beneficiados. Com o crédito serão investidos diretamente nas mãos dos produtores R$578.200.00 (quinhentos e setenta e oito mil e duzentos reais).

Buscando atender as carências vividas pelas comunidades locais, o prefeito César está trazendo mais qualidade de vida e alegria aos moradores de Porto Walter, onde aproveitou a entrega da Quadra de Esportes Isabele Mª Castelo Branco da Silva, localizada no bairro Santa Lúzia, para distribuir cestas básicas para 308 famílias em situação de vulnerabilidade social graças ao Projeto Municípios: Prato Cheio para o Desenvolvimento, destinadas pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (FEDERACRE), representada pelo vice-presidente, Luiz Cunha, em parceria com o SEBRAE e a Secretaria de Assistência Social. O espaço foi construído graças a destinação de R$500 mil reais pelo Deputado Federal, Flaviano Melo através do Ministério do Esporte durante a gestão de Barbary. O ex-prefeito Zezinho Barbary que representou o parlamentar, a seu pedido, destacou os recursos destinados ao município, e as conquistas da administração e a melhoria atenderá toda a comunidade do Portelinha, com isso moradores passam a ter uma rotina mais dinâmica, devido ao novo espaço.

Já em se tratando da zona rural, graças aos esforços do Prefeito César e sua equipe, os produtores receberam contratos de concessão de uso de terras, onde os moradores do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Minas, PA Vitória e PDS Natal, em Porto Walter, terão seus direitos jurídicos e acesso a políticas de financiamento garantidos. Isso porque a Prefeitura em parceria com o INCRA, entregou esta manhã, no Gabinete do Prefeito, 26 Contratos de Concessão de Uso. A entrega foi feita pelo Prefeito César Andrade e pelo Secretário de Agricultura, Jorge Barbary. Para que a ação fosse possível, a Prefeitura celebrou um Termo de Cooperação Técnica com o INCRA.

Voltando a falar de proporcionalizar qualidade de vida para a população, o Prefeito de Porto Walter realizou uma grande compra de medicamentos para reabastecer a rede de unidades básicas de saúde. Ao todo, foram adquiridos 107 tipos de medicamentos que atenderão a atual demanda nos próximos meses. Preocupados em assegurar medicamentos na rede municipal para atender a população da zona urbana e rural, em especial no final do ano quando a indústria farmacêutica entra em recesso de produção e venda, o Prefeito César Andrade e a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, fizeram uma visita na Central de Medicamentos, para inspecionarem o atual estoque.

O Prefeito César Andrade não tem medido esforços para garantir a prestação de serviço, mudando a realidade da Saúde Pública. Mesmo no primeiro ano de mandato, importantes avanços foram alcançados. Além da compra regular de medicamentos, a Prefeitura fez a construção da Central Única de Medicamentos, fez a contratação de novos servidores, e iniciou uma série de itinerantes de saúde pelas comunidades, rios e igarapés do interior. Entre os medicamentos adquiridos estão: anti-hipertensivos, antidiabéticos, antiácidos, analgésicos, antibióticos, expectorantes, antimicróbicos, antibacterianos e demais tipos preconizados pela Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Já no esporte a prefeitura investiu em todas as modalidades e incentivou o esporte, com R$ 10.500 em premiação para campeões e vices, artilheiros, musa do campeonato e melhores jogadores, exigindo a apresentação do passaporte de vacina com uso obrigatório de máscara e apoiando a Campanha Natal Solidário a Prefeitura de Porto Walter através do Departamento de Esportes realizou a final do Campeonato Portovaltense de Futebol 2021. O Estádio Wagner Borges foi o palco dos confrontos dos finalistas da 1ª e da 2ª divisão. Com 36 equipes, apenas 04 foram finalistas. No primeiro jogo, da segunda divisão se enfrentaram Juventude de PW e Santos do Matrinchã, este se consagrando o Campeão por 2 x 1. No segundo jogo, Juruá e Segundo Distrito, duas equipes de tradição se enfrentaram com 0 a 0 no tempo normal, e na prorrogação. A final, decidida nos pênaltis fez com que a equipe do Juruá vencesse o Segundo Distrito se tornando à mais nova campeã. Esse é o maior campeonato da história do futebol do município, conforme avalia o Prefeito César Andrade. Tatiane Cameli, candidata da equipe do Juruá foi a escolhida pelos jurados como a Musa do Campeonato Portovaltense de 2021. O Prefeito esteve acompanhado pelo vice Guarsônio Melo, pela primeira dama Ana e Secretária de Saúde Flavia Melo, e pelos secretários municipais de Educação (Flavio Borges), Administração (Aucielio lima) e Gabinete (Donicélio Nunes) e pelos vereadores Robson Rodrigues, Cleide Silva, Biliarte e Zé do Luca.

Mas não parou por aí, o prefeito César Andrade fez a abertura de todos os acessos de ramais; Realização de 10 itinerante de saúde durante o ano com equipe completa e entrega de medicamentos; Conseguiu 9 milhões do OGU 2021 com os parlamentares e por esse motivo permanece no topo da lista dos melhores prefeito no Acre que se destacaram em 2021.

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização "Dezembro Verde", há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

