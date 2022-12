Ex-ministra e deputada federal eleita por São Paulo, a acreana Marina Silva, diz: “Esta é a diplomação da democracia”

A redação do Portal 3 de Julho Notícias foi procurada por familiares e pessoas próximas ao vereador Rogério Pontes que afirmam estarem preocupadas com o parlamentar.

Isto porquê, após o término da sessão extraordinária, Rogério sumiu sem deixar rastros e nem os familiares sabem do paradeiro do mesmo.

Rogério não se encontra em sua residência, nem na casa de nenhum familiar ou amigo. Desde já a família e amigos mais próximos buscam por informações do vereador. Quem souber por favor entrar em contato com as autoridades policiais do município.

A redação do portal 3 de Julho entrou em contato com o seu advogado Francisco Valadares, mas o mesmo informou que já tentou contato com o vereador e ainda não teve resposta.

Informações de terceiros dão conta que o vereador foi visto por último com funcionários da prefeitura e que supostamente poderão estar escondendo o vereador de tal forma que pode gerar problemas com o monitoramento o qual o vereador está submetido, gerando uma possível prisão caso ele não apareça nas próximas horas.