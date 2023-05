Ex-deputado Neném Almeida diz que buraco esquecido pelo prefeito Tião Bocalom, em via pública, completou 2 anos, e o batizou de “Bastião”

O sindicalista e ex-deputado estadual, Neném Almeida, publicou um vídeo em suas redes sociais para fazer uma crítica irônica ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP).

O ex-parlamentar, que também é bancário, mostrou a situação de um buraco na frente da sede do sindicato da categoria no Centro de Rio Branco. No vídeo, Neném afirma que já comemoraram os dois anos do buraco e que pela negligência do prefeito Tião Bocalom, eles resolveram adorar e cuidar do mesmo, batizando-o de ‘Buraco Bastião”.

Mas essa é só a a ponta do iceberg, diante da má gestão do atual prefeito, a Capital Rio Branco têm perecido bastante quando se trata da infraestrutura. Buracos, capim, lixo, falta de saneamento são comuns dos bairros de Rio Branco nesse período em que Bocalom está no Poder Municipal.

Veja o vídeo: