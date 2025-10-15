Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá

Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social

O ex-deputado federal Jesus Sérgio divulgou uma nota de esclarecimento nesta terça-feira (15) após a Justiça aceitar denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e torná-lo réu em uma ação de improbidade administrativa.

Em nota, Jesus Sérgio afirma que as acusações não são verdadeiras e que não houve uso indevido de maquinário público para fins particulares. Segundo ele, todos os serviços mencionados ocorreram no âmbito de ações conjuntas entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Tarauacá, voltadas à melhoria da infraestrutura urbana.

“Quando fomos questionados pelo MPAC, apresentamos nossa resposta mostrando que tais denúncias não procedem, e minha atuação em obras do município sempre ocorreu no exercício de funções públicas, enquanto servidor estadual designado pela Secretaria de Governo do Estado do Acre para prestar apoio técnico e institucional às ações executadas em parceria com a Prefeitura de Tarauacá”, declarou o ex-parlamentar.

De acordo com Jesus Sérgio, as obras de limpeza de canais e terraplenagem da Rua João Bosco de Souza Freire faziam parte de um programa contínuo de melhoria urbana. Ele acrescenta que cedeu voluntariamente parte de seu terreno para a passagem de um canal de drenagem, com o objetivo de resolver problemas de alagamento e facilitar o escoamento da água no bairro.

“Também foi cedido solo de boa qualidade (tabatinga dura) retirado de minha propriedade, utilizado gratuitamente como base para o aterro da via pública, sem qualquer benefício pessoal. Não houve uso indevido de bem público, mas sim uma colaboração voluntária em benefício da coletividade”, explicou.

O ex-deputado informou ainda que as limpezas dos canais eram realizadas pelo menos duas vezes ao ano, como medida preventiva contra enchentes e alagamentos nas casas e ruas de Tarauacá.

“Sabemos que quando os canais e valas estão obstruídos, a água fica parada sem ter para onde escorrer. Por isso, essas ações ocorreram em áreas abertas e de interesse coletivo”, completou.

Jesus Sérgio finalizou reafirmando seu comprometimento com a legalidade e a transparência e disse que segue à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.