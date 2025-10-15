Política
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social
O ex-deputado federal Jesus Sérgio divulgou uma nota de esclarecimento nesta terça-feira (15) após a Justiça aceitar denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e torná-lo réu em uma ação de improbidade administrativa.
Em nota, Jesus Sérgio afirma que as acusações não são verdadeiras e que não houve uso indevido de maquinário público para fins particulares. Segundo ele, todos os serviços mencionados ocorreram no âmbito de ações conjuntas entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Tarauacá, voltadas à melhoria da infraestrutura urbana.
“Quando fomos questionados pelo MPAC, apresentamos nossa resposta mostrando que tais denúncias não procedem, e minha atuação em obras do município sempre ocorreu no exercício de funções públicas, enquanto servidor estadual designado pela Secretaria de Governo do Estado do Acre para prestar apoio técnico e institucional às ações executadas em parceria com a Prefeitura de Tarauacá”, declarou o ex-parlamentar.
De acordo com Jesus Sérgio, as obras de limpeza de canais e terraplenagem da Rua João Bosco de Souza Freire faziam parte de um programa contínuo de melhoria urbana. Ele acrescenta que cedeu voluntariamente parte de seu terreno para a passagem de um canal de drenagem, com o objetivo de resolver problemas de alagamento e facilitar o escoamento da água no bairro.
“Também foi cedido solo de boa qualidade (tabatinga dura) retirado de minha propriedade, utilizado gratuitamente como base para o aterro da via pública, sem qualquer benefício pessoal. Não houve uso indevido de bem público, mas sim uma colaboração voluntária em benefício da coletividade”, explicou.
O ex-deputado informou ainda que as limpezas dos canais eram realizadas pelo menos duas vezes ao ano, como medida preventiva contra enchentes e alagamentos nas casas e ruas de Tarauacá.
“Sabemos que quando os canais e valas estão obstruídos, a água fica parada sem ter para onde escorrer. Por isso, essas ações ocorreram em áreas abertas e de interesse coletivo”, completou.
Jesus Sérgio finalizou reafirmando seu comprometimento com a legalidade e a transparência e disse que segue à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre.
O Governo Federal, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), segue ampliando o apoio à agricultura familiar no Acre, com ações que fortalecem a produção rural e garantem dignidade às famílias do campo.
Nesta semana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, esteve no assentamento Walter Acer, no município de Bujari, onde 31 famílias foram beneficiadas com a venda de seus produtos à Conab, totalizando R$ 465 mil em recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) — política pública que compra diretamente da agricultura familiar e destina os alimentos para entidades socioassistenciais.
A superintendente da Conab no Acre, Alessa Ferraz, destacou que o alcance do programa vem crescendo em todo o estado. Segundo ela, 42 cooperativas e associações já foram contratadas em 13 municípios, movimentando mais de R$ 14 milhões em compras da agricultura familiar.
“Essa política pública está funcionando em sintonia com o Incra e a regularização fundiária. É um exemplo de que, juntos, as políticas da produção e da regularização dão resultado concreto para as famílias do campo”, afirmou Alessa Ferraz.
O superintendente do Incra, Márcio Alecio, reforçou a importância dessa parceria e o impacto direto das políticas públicas reestruturadas pelo governo federal:
“O Incra possui 164 projetos de assentamento no estado, onde vivem cerca de 35 mil famílias. Com o apoio das políticas públicas do governo federal, reestruturadas e ampliadas pelo presidente Lula, essas famílias produzem, geram renda e ajudam a alimentar quem mais precisa.”
A parceria entre Conab e Incra no Acre é exemplo de como o trabalho conjunto entre órgãos federais pode transformar a realidade de quem vive da terra. Unindo produção, regularização fundiária e acesso a programas sociais, o governo fortalece o campo, promove inclusão e contribui para o desenvolvimento sustentável do estado.
