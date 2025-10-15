Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política

Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá

Publicados

15 de outubro de 2025

Política

Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social

O ex-deputado federal Jesus Sérgio divulgou uma nota de esclarecimento nesta terça-feira (15) após a Justiça aceitar denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e torná-lo réu em uma ação de improbidade administrativa.

Em nota, Jesus Sérgio afirma que as acusações não são verdadeiras e que não houve uso indevido de maquinário público para fins particulares. Segundo ele, todos os serviços mencionados ocorreram no âmbito de ações conjuntas entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Tarauacá, voltadas à melhoria da infraestrutura urbana.

“Quando fomos questionados pelo MPAC, apresentamos nossa resposta mostrando que tais denúncias não procedem, e minha atuação em obras do município sempre ocorreu no exercício de funções públicas, enquanto servidor estadual designado pela Secretaria de Governo do Estado do Acre para prestar apoio técnico e institucional às ações executadas em parceria com a Prefeitura de Tarauacá”, declarou o ex-parlamentar.

De acordo com Jesus Sérgio, as obras de limpeza de canais e terraplenagem da Rua João Bosco de Souza Freire faziam parte de um programa contínuo de melhoria urbana. Ele acrescenta que cedeu voluntariamente parte de seu terreno para a passagem de um canal de drenagem, com o objetivo de resolver problemas de alagamento e facilitar o escoamento da água no bairro.

Leia Também:  Prefeitura de Xapuri suspende Processo Seletivo na área de saúde

“Também foi cedido solo de boa qualidade (tabatinga dura) retirado de minha propriedade, utilizado gratuitamente como base para o aterro da via pública, sem qualquer benefício pessoal. Não houve uso indevido de bem público, mas sim uma colaboração voluntária em benefício da coletividade”, explicou.

O ex-deputado informou ainda que as limpezas dos canais eram realizadas pelo menos duas vezes ao ano, como medida preventiva contra enchentes e alagamentos nas casas e ruas de Tarauacá.

“Sabemos que quando os canais e valas estão obstruídos, a água fica parada sem ter para onde escorrer. Por isso, essas ações ocorreram em áreas abertas e de interesse coletivo”, completou.

Jesus Sérgio finalizou reafirmando seu comprometimento com a legalidade e a transparência e disse que segue à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política

Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias

Publicados

10 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre.

O Governo Federal, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), segue ampliando o apoio à agricultura familiar no Acre, com ações que fortalecem a produção rural e garantem dignidade às famílias do campo.

Nesta semana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, esteve no assentamento Walter Acer, no município de Bujari, onde 31 famílias foram beneficiadas com a venda de seus produtos à Conab, totalizando R$ 465 mil em recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) — política pública que compra diretamente da agricultura familiar e destina os alimentos para entidades socioassistenciais.

A superintendente da Conab no Acre, Alessa Ferraz, destacou que o alcance do programa vem crescendo em todo o estado. Segundo ela, 42 cooperativas e associações já foram contratadas em 13 municípios, movimentando mais de R$ 14 milhões em compras da agricultura familiar.

“Essa política pública está funcionando em sintonia com o Incra e a regularização fundiária. É um exemplo de que, juntos, as políticas da produção e da regularização dão resultado concreto para as famílias do campo”, afirmou Alessa Ferraz.

Leia Também:  Prefeito Everaldo é afastado e o vice Jorge da Fazenda passa a assumir como o novo prefeito de Brasiléia

O superintendente do Incra, Márcio Alecio, reforçou a importância dessa parceria e o impacto direto das políticas públicas reestruturadas pelo governo federal:

“O Incra possui 164 projetos de assentamento no estado, onde vivem cerca de 35 mil famílias. Com o apoio das políticas públicas do governo federal, reestruturadas e ampliadas pelo presidente Lula, essas famílias produzem, geram renda e ajudam a alimentar quem mais precisa.”

A parceria entre Conab e Incra no Acre é exemplo de como o trabalho conjunto entre órgãos federais pode transformar a realidade de quem vive da terra. Unindo produção, regularização fundiária e acesso a programas sociais, o governo fortalece o campo, promove inclusão e contribui para o desenvolvimento sustentável do estado.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política9 horas atrás

Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá

Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Política10 horas atrás

Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias

Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
Política1 dia atrás

Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando

Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo A desorganização e a falta de planejamento...

POLÍCIA

Polícia1 mês atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia1 mês atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia1 mês atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação12 horas atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Educação2 dias atrás

Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil

Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
Educação5 dias atrás

Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos

A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...

CONCURSO

Concurso1 mês atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 mês atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Esporte3 dias atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão

Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
Esporte4 dias atrás

3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS