Ex-deputada Jéssica Sales lidera pesquisa para prefeitura de Cruzeiro do Sul com mais de 70%, atual prefeito Zequinha Lima tem 7%

Ac24horas – A pesquisa mais recente divulgada pela Delta Agência de Pesquisa aponta a ex-deputada federal Jéssica Sales como principal favorita ao cargo de prefeita na eleição 2024 na cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá.

A pesquisa questionou: se os candidatos fossem estes, em quem você votaria para prefeito de Cruzeiro do Sul? Em resposta única, Jéssica Sales obteve 72% dos votos, ficando à frente de Zequinha Lima (7%); Clodoaldo Rodrigues (4%); Branco/Nulo (0%) e Não sabe/Não Respondeu (17%).

Já entre Zequinha Lima e Jéssica Sales, os entrevistados votaram da seguinte forma: Zequinha Lima (6%); Jéssica Sales (81%); Branco/nulo (0%) e Não sabe/não respondeu (13%).

Se a eleição fosse hoje, de forma espontânea e única, a votação seria: Zequinha Lima (3%); Jéssica Sales (9%); Clodoaldo Rodrigues (2%); Fagner Sales (0%); Outros (0%); Branco/Nulo (0%) e Não sabe/não respondeu (86%).

Em outro cenário, o resultados foi este: Zequinha Lima (14%); Fagner Sales (15%); Clodoaldo Rodrigues (26%); Branco/Nulo (5%) e Não sabe/não respondeu (40%).

A pesquisa também perguntou sobre o governo do presidente Lula. 2% acham que o petista fará um governo ótimo 2%, 19% consideram que ele fará um governo bom; 23% regular; 15% ruim; 28% péssimo e não sabe/não responderam 13%.

Se os candidatos fossem estes, a votação ficou assim: Zequinha Lima (13%); Clodoaldo Rodrigues (35%); Branco/Nulo (15%) e Não sabe/não respondeu (37%). Noutro cenário, o resultado foi este: Zequinha Lima (20%); Fagner Sales (28%); Branco/nulo (12%) e Não sabe/não respondeu (40%).

Questionados em quem você não votariam de jeito nenhum para prefeito de Cruzeiro do Sul, a resposta foi: Zequinha Lima (43%); Jéssica Sales (1%); Clodoaldo Rodrigues (8%); Fagner Sales (14%) e Não sabe/não respondeu (34%).

Com relação ao segundo mandato do Governador Gladson Cameli, 13% dos entrevistados acreditam que ele fará um governo ótimo; 31% acham que dará um governo bom; 32% regular; 13% ruim; 0% péssimo e Não sabe/não respondeu 11%.

A pesquisa também quis saber a avaliação dos entrevistados sobre a administração do Governador Gladson Cameli. 8% acham ótima; 35% boa; 42% regular; 12% ruim; 1% péssimo e não sabe/não respondeu 2%.

Se acreditam que o Prefeito Zequinha Lima até o final de seu mandato em 2024, cumprirá todas as promessas de campanha, 3% acreditam que sim, 84% não acreditam e 13% não sabe/não respondeu 13%.

A pesquisa considerou ainda a avaliação da administração do Prefeito Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul. 3% dos entrevistados consideram ótima; 9% boa; 21% regular; 30% ruim; 37% péssima e não sabe/não respondeu 0%.

O relatório geral para a eleição do próximo ano coletou mil entrevistas e 22.660 respostas. O tempo médio das entrevistas durou 00:03:29 e a pesquisa começou dia 13/02/2023 e encerrou dia 15/02/2023. A maior parte dos entrevistados ficou com o sexo masculino (53%) e feminino (47%). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

