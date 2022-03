Estão comendo Sabão: Arlete Amaral gasta mais de R$ 7 mil com Sabão e outro materiais de limpeza incluindo no recesso

Deputado fez críticas à política de preços praticados pela Petrobras – Foto: Assessoria Leo de Brito / Marcos Corrêa/PR

Em pronunciamento feito nesta quarta-feira, 16, no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) criticou a ida de Bolsonaro ao Acre, prevista para ocorrer na próxima sexta-feira, 18.

“Bolsonaro se mostra um ingrato com o povo do Acre, povo que lhe deu quase 80% dos votos nas eleições de 2018. Ele está de costas para o nosso Estado. Infelizmente, os resultados que Bolsonaro tem a mostrar, da sua gestão, é o gás de cozinha, que em alguns municípios está chegando a R$ 160”, disse o parlamentar.

Leo de Brito ressaltou que, por meio do trabalho na Câmara, tem sido possível atenuar os danos causados pelos consecutivos aumentos no valor do gás de cozinha, tendo em vista que foi criado, com sua coautoria, o auxílio-gás, que beneficia famílias de baixa renda com 50% do valor da botija de 13 quilos.

“Se não fosse o auxílio-gás, que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, muita gente não estaria comprando gás, estaria usando lenha, como muitos estiveram antes da criação do benefício. Mas o Acre também padece com a alta no preço dos combustíveis. Em algumas cidades, o litro da gasolina já custa em média R$ 8 e há cidades como o Jordão que chega a quase R$ 12. Além disso, temos os aumentos na tarifa de energia elétrica que praticamente dobrou com a privatização e a incompetência do governo nessa crise hídrica e, ainda, as 79 mil famílias que perderam o auxílio emergencial e não foram incluídas no Auxílio Brasil”, frisou.

Leo de Brito afirmou ainda que a BR-364 também está sofrendo com a ineficiência da gestão do presidente Jair Bolsonaro, estando há anos sem manutenção. “Não tem uma obra, de uma a ponta a outra do Estado, feita pelo governo Bolsonaro. O povo do Acre foi enganado”, disse Brito.

O parlamentar fez ainda críticas à política de preços praticados pela Petrobras afirmando que só beneficia os acionistas da empresa. “Os acionistas da Petrobras não pagam lucros e dividendos. Isso vai tudo para o exterior porque 90% dos acionistas estão no exterior. A diretoria da Petrobras R$ 13 milhões, enquanto o povo brasileiro está sendo massacrado”, afirmou.

Lula avança nas pesquisas

Leo de Brito pontuou que diante do caos que vive o país, o nome do ex-presidente Lula tem crescido nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República, como apontou a pesquisa Quaest / Genial que indicou que Lula tem 45% das intenções de votos e Bolsonaro, 25%. Já Ciro tem 7% e Moro, 6%.

“Lula está na frente porque as pessoas lembram que o Brasil já foi um país feliz, soberano, que todos tinham vez. Era um país para todos e não para meia dúzia, como vemos agora. O povo não está só, a esperança está presente nesta eleição”, concluiu,

