Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade

Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos.

O Portal da Transparência da Câmara Municipal de Rio Branco, que deveria ser a principal ferramenta de controle social da população, se transformou em uma verdadeira caixa-preta sob a gestão do presidente Joabi Lira (UB). Informações básicas sobre diárias, passagens aéreas, aluguéis de gabinetes, veículos e outras despesas simplesmente não estão disponíveis para consulta. Para muitos, trata-se de um grave ataque ao direito constitucional de acesso à informação, motivo pelo qual já se sugere que o Ministério Público Estadual intervenha para investigar o que estaria sendo ocultado pela Mesa Diretora.

Internamente, a Câmara vive um ambiente de tensão permanente. Vereadores relatam insatisfação crescente com a postura de Joabi Lira, acusado de transformar o Legislativo em um verdadeiro “puxadinho” da Prefeitura. Amparado pela maioria que compõe a base do prefeito Tião Bocalom, o presidente se mantém no cargo apesar das críticas, mas a blindagem política não tem impedido o desgaste público.

A população, cada vez mais vigilante, exige respostas. Antes mesmo de completar um ano de mandato, parte dos vereadores já enfrenta questionamentos sobre viagens, deslocamentos e gastos administrativos que, ao invés de estarem disponíveis para consulta pública, permanecem escondidos. A ausência desses dados no Portal da Transparência levanta suspeitas e reforça a percepção de que há algo a ser encoberto — e que a Câmara, instituição que deveria fiscalizar, hoje não cumpre o papel que a sociedade espera.

Enquanto isso, problemas urgentes de Rio Branco seguem sem fiscalização efetiva: a falta d’água que castiga bairros inteiros, o caos no transporte coletivo, a precariedade da infraestrutura urbana e o descontentamento crescente com a gestão Bocalom. Em vez de cobrar soluções, a Câmara parece mais preocupada em se proteger atrás de um portal opaco, sob comando de um presidente que insiste em negar à população o direito de saber como o dinheiro público está sendo gasto.

Aqui o link do portal da Transparência da Câmara, abram e façam um teste; Portal da Câmara de Rio Branco