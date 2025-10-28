Política
Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade
Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos.
O Portal da Transparência da Câmara Municipal de Rio Branco, que deveria ser a principal ferramenta de controle social da população, se transformou em uma verdadeira caixa-preta sob a gestão do presidente Joabi Lira (UB). Informações básicas sobre diárias, passagens aéreas, aluguéis de gabinetes, veículos e outras despesas simplesmente não estão disponíveis para consulta. Para muitos, trata-se de um grave ataque ao direito constitucional de acesso à informação, motivo pelo qual já se sugere que o Ministério Público Estadual intervenha para investigar o que estaria sendo ocultado pela Mesa Diretora.
Internamente, a Câmara vive um ambiente de tensão permanente. Vereadores relatam insatisfação crescente com a postura de Joabi Lira, acusado de transformar o Legislativo em um verdadeiro “puxadinho” da Prefeitura. Amparado pela maioria que compõe a base do prefeito Tião Bocalom, o presidente se mantém no cargo apesar das críticas, mas a blindagem política não tem impedido o desgaste público.
A população, cada vez mais vigilante, exige respostas. Antes mesmo de completar um ano de mandato, parte dos vereadores já enfrenta questionamentos sobre viagens, deslocamentos e gastos administrativos que, ao invés de estarem disponíveis para consulta pública, permanecem escondidos. A ausência desses dados no Portal da Transparência levanta suspeitas e reforça a percepção de que há algo a ser encoberto — e que a Câmara, instituição que deveria fiscalizar, hoje não cumpre o papel que a sociedade espera.
Enquanto isso, problemas urgentes de Rio Branco seguem sem fiscalização efetiva: a falta d’água que castiga bairros inteiros, o caos no transporte coletivo, a precariedade da infraestrutura urbana e o descontentamento crescente com a gestão Bocalom. Em vez de cobrar soluções, a Câmara parece mais preocupada em se proteger atrás de um portal opaco, sob comando de um presidente que insiste em negar à população o direito de saber como o dinheiro público está sendo gasto.
Aqui o link do portal da Transparência da Câmara, abram e façam um teste; Portal da Câmara de Rio Branco
Sérgio Mesquita, vice-prefeito de Epitaciolândia, sofre grave acidente na BR-317 durante retorno de agenda oficial e passa por observação médica
Vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofre acidente na BR-317 e está em estado estável.
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Assessoria de Comunicação, divulgou na noite desta segunda-feira (27) uma nota oficial para esclarecer a população sobre o estado de saúde do vice-prefeito Sérgio Mesquita, que atualmente exercia interinamente o cargo de prefeito. Ele sofreu um acidente de trânsito por volta das 18h, na BR-317, quando retornava de uma agenda oficial na zona rural.
Segundo informações repassadas por sua irmã, Marinete Mesquita, secretária municipal de Planejamento, Sérgio conduzia uma caminhonete quando foi surpreendido por uma capivara que atravessou repentinamente a pista. No momento do acidente, chovia na região, o que deixou o asfalto escorregadio e contribuiu para que o veículo saísse da estrada e capotasse várias vezes até parar em um barranco às margens da rodovia, a cerca de quatro quilômetros da área urbana.
Apesar da gravidade do acidente, o uso do cinto de segurança foi fundamental para evitar ferimentos mais sérios. Sérgio Mesquita sofreu escoriações leves e pequenas batidas na cabeça e no corpo, sem qualquer fratura. Após o capotamento, ele conseguiu sair do veículo por conta própria e buscar ajuda, sendo atendido por amigos que passavam pelo local e por equipes de socorro acionadas imediatamente.
O vice-prefeito foi levado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde passou por exames clínicos e de imagem. De acordo com o boletim médico preliminar, ele está lúcido, consciente e em estado estável, permanecendo em observação até a finalização dos procedimentos médicos necessários.
A Prefeitura de Epitaciolândia agradeceu as mensagens de apoio e solidariedade enviadas nas últimas horas e reafirmou o compromisso de manter a população informada sobre qualquer atualização do quadro de saúde de Sérgio Mesquita.
