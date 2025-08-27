Política
Escândalo dos ônibus: prefeitura de rio branco e rbtrans escondem informações de um sistema que já consumiu mais de r$ 200 milhões
Kamai informou que encaminhará os documentos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, reforçando que a luta não é contra servidores ou trabalhadores do transporte
Kamai informou que encaminhará os documentos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas – Foto: Dell Pinheiro
Na sessão legislativa desta quarta-feira (27), o vereador André Kamai (PT) fez um pronunciamento contundente que escancarou um dos maiores e mais silenciosos escândalos da gestão do transporte coletivo em Rio Branco. O parlamentar trouxe à tribuna documentos que revelam um enredo de incompetência, omissão e possível corrupção, que atinge diretamente a vida de milhares de rio-branquenses que dependem do sistema para estudar, trabalhar e sobreviver.
Segundo Kamai, uma empresa chamada São José, proprietária de 50 ônibus atualmente em circulação na capital, sequer sabia que sua frota estava sendo usada em Rio Branco. A empresa, que tem um crédito de mais de R$ 3 milhões a receber da Ricco Transportes, enviou documentos à Prefeitura questionando a regularidade do cadastro da frota, o contrato de concessão, o estudo tarifário, o valor do subsídio pago e até mesmo a arrecadação do sistema.
“Essas informações não estão disponíveis à população. O portal da transparência do transporte coletivo não é atualizado desde 2020. Como pode um serviço que já movimentou mais de R$ 200 milhões, sendo metade subsidiado com dinheiro público, não prestar contas à sociedade?”, denunciou o vereador.
Para Kamai, a blindagem política ao diretor do RBTrans começa a fazer sentido diante desse cenário nebuloso: “Está nas mãos dele o controle do maior e mais escandaloso esquema da Prefeitura de Rio Branco”.
O vereador destacou que não se trata apenas de má gestão ou assédio administrativo, mas de um desastre social e financeiro. Enquanto a população enfrenta ônibus quebrados, atrasos e humilhações diárias, a Prefeitura insiste em não realizar a licitação do transporte coletivo — que deveria ter sido concluída há cinco anos.
“Não é apenas descaso. É provável corrupção. É o calote da Ricco contra o povo de Rio Branco e até contra a empresa de quem alugou os ônibus”, afirmou.
Kamai informou que encaminhará os documentos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, reforçando que a luta não é contra servidores ou trabalhadores do transporte, mas em defesa da transparência, da legalidade e, principalmente, da dignidade de quem depende do serviço.
“O povo não aguenta mais ser tratado com desrespeito. É hora da verdade vir à tona”, concluiu.
De Angelim a Perpétua e novas lideranças, a Federação Brasil da Esperança pode montar uma chapa federal competitiva com Jorge Viana ao Senado
PT aposta no ex-governador e atual presidente da APEX como prioridade ao Senado, mas depende de sua articulação para fortalecer a chapa federal
A eleição de 2026 já começa a moldar o cenário político no Acre, e a esquerda surge como herdeira da antiga Frente Popular, mas ainda dá sinais de hesitação para entrar de fato no debate. Mesmo possuindo nomes de peso e capacidade de montar uma chapa federal forte, falta articulação política e clareza de rumo para transformar esse potencial em um projeto competitivo.
O principal protagonista desse campo é Jorge Viana (PT). Ex-governador, ex-senador e atual presidente da APEX Brasil, ele já se colocou como pré-candidato ao Senado em 2026 — prioridade máxima do Partido dos Trabalhadores no estado. Viana carrega não apenas experiência e prestígio nacional, mas também o simbolismo de ser o nome mais capaz de unir diferentes alas da esquerda acreana.
Sua pré-candidatura, no entanto, impõe uma responsabilidade: transformar sua força pessoal em um projeto coletivo. A esquerda enfrenta o desafio de não apenas montar um palanque para Jorge Viana, mas também organizar uma chapa competitiva para a Câmara dos Deputados. Afinal, são os deputados federais que garantem presença em Brasília, recursos via fundo partidário e poder de negociação dentro do governo federal.
Os possíveis nomes para a chapa federal da esquerda
Veteranos da política acreana
Raimundo Angelim (PT) – Ex-prefeito de Rio Branco e ex-deputado federal, com grande experiência administrativa e respeitado no meio político.
Sibá Machado (PT) – Ex-deputado federal e ex-dirigente do PT, em novembro de 2023, foi nomeado para chefiar o escritório da SUDAM em Brasília.
Perpétua Almeida (PCdoB) – Ex-deputada federal, desde fevereiro de 2023, Perpétua foi nomeada diretora de Gestão da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
Léo de Brito (PT) – Ex-deputado federal, professor universitário e reconhecido por sua atuação parlamentar. Brito ocupa o cargo de Assessor-Chefe da Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Educação, posição que exerce desde janeiro de 2023
Nazaré Araújo (PT) – Ex-vice-governadora, com forte inserção na militância feminina.
Novos quadros e lideranças emergentes
Thiago Mourão (PT) – Jovem liderança política, visto como nome de renovação dentro do partido.
Márcio Alércio – Engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado, é o atual superintendente regional do INCRA no Acre.
Ricardo Araújo (PT) – Ex-vereador em Rio Branco e atual superintendente do DNIT no Acre.
André Kamai (PT) – Vereador da capital, com crescente inserção política.
Shirley Torres (PV) – Presidente do Partido Verde no Acre.
Camila Cabeça (PT) – Ativista do movimento cultural no Acre.
Ex-prefeitos e gestores do interior
Bira Vasconcelos (PT) – Ex-prefeito de Xapuri, nome com forte ligação com a tradição política petista no Alto Acre.
Manoel Batista (PT) – Ex-prefeito de Assis Brasil, figura respeitada e com base consolidada no Alto Acre.
O papel de Jorge Viana
A esquerda acreana carrega nomes de peso, mas precisa transformá-los em um time coeso e competitivo, capaz de inspirar confiança no eleitorado. Nesse cenário, a figura de Jorge Viana se destaca como fundamental. Ex-governador, ex-senador e hoje presidente da ApexBrasil, ele acumula experiência administrativa, reconhecimento nacional e forte prestígio político, atributos que o colocam naturalmente como o grande articulador do projeto progressista no estado.
Com sua capacidade de diálogo e histórico de conquistas para o Acre, Jorge Viana reúne as condições ideais para liderar a reorganização da esquerda, mobilizando partidos da Federação, incentivando novas lideranças e ajudando a estruturar uma chapa federal sólida. Seu retorno à disputa pelo Senado pode se tornar não apenas um ponto de unidade para o campo progressista, mas também uma oportunidade estratégica para levar o Acre de volta ao protagonismo político no cenário nacional.
Em um momento em que a direita busca ocupar todos os espaços, a presença ativa de Jorge Viana na articulação eleitoral representa esperança, organização e perspectiva real de vitória para a esquerda acreana.
Jorge Viana, presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) Foto: Marcella Duarte/ Tilt
