Entenda o real motivo da última prisão do vereador Rogério Pontes e tire suas conclusões. Será que foi perseguição política por causa da mesa diretora?

Quanto mais se tem conhecimento da história por trás da prisão do vereador do município de Brasileia, Rogério Pontes, mais temos a certeza de que talvez a ex-companheira do parlamentar, não seja tão vítima como diz ser.

O teor dos assuntos que consta nos autos do processo movido por Yuna Gagarin Freitas de Oliveira Pontes em face do vereador Rogério Pontes de Souza, coloca em dúvida o caráter e a honestidade tanto de Yuna (suposta vítima) como também da atual prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem.

Para a justiça, Yuna afirma que o vereador Rogério é um perigo para ela, mas por detrás dos panos e sem o conhecimento do judiciário, Yuna, mesmo sendo-lhe assegurado uma medida protetiva que impede contato e aproximação entre Rogério e ela, faz questão de tornar a situação do parlamentar cada vez mais difícil.

Isto porquê Yuna (que por se dizer vítima, jamais deveria manter contato com seu suposto agressor), mas na prática é totalmente o inverso. Yuna é quem corriqueiramente descumpriu a medida e mantinha contato com o vereador Rogério por meio de outros números de celular, desempenhando um papel popularmente chamado de cagueta ou X9.

Yuna descumpriu a medida protetiva e fazia contato com Rogério através de telefone de terceiros, o teor das conversas eram dos mais variados, mas a maior parte era informando o vereador acerca de “tramas políticas que membros do executivo articulava contra Rogério”.

Quando mantinha contato diretamente no gabinete da prefeita Fernanda Hassem, Yuna entrava em contato com Rogério para contar tudo o que teria conversado dentro da prefeitura de Brasileia, inclusive, em determinado trecho destas conversas, Yuna chegou a questionar Rogério sobre ele saber quem é Fernanda e o que a prefeita é capaz de fazer. Yuna afirma que, Fernanda “incrimina… Ela faz de tudo”.

A suposta vítima conta a seu suposto agressor que a secretária de gabinete da prefeita Fernanda Hassem, identificada como Amanda, pedia para Yuna que seguisse Rogério Pontes nos dias que antecederam a eleição e no próprio dia da eleição, para que possivelmente pegasse o Vereador em flagrante comprando votos para sua candidata.

A candidata do vereador era rival do candidato da prefeita Hassem, seu irmão Tadeu Hassem, Amanda chega a dizer, segundo Yuna, que encheria o tanque do carro de Yuna se ela seguisse o Rogério. (conversa entre Yuna e Rogério via wathsapp em 29/09/2022).

Acontece que no dia 17 de outubro de 2022, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre a Exoneração de Yuna Gagarin do cargo em comissão que ocupava na Prefeitura de Brasiléia. (Clique aqui e veja o processo)

A partir de sua exoneração, Yuna deixou de desempenhar o papel de cagueta ou X9 e voltou a ter o ex-companheiro como inimigo nº 1, ocasião em que voltou ao judiciário e proferiu algumas acusações contra o vereador Rogério Pontes.

Segundo os autos do processo em andamento contra Rogério Pontes, Yuna Gagarin, em contato virtual com o Ministério Público, informou que sua exoneração se deu por conta de uma aliança política entre seu ex-esposo e a prefeita Fernanda Hassem em troca de apoio político para que Fernanda consiga eleger a nova mesa diretora da Câmara municipal de Brasiléia, segundo Yunna, seu ex-esposo falou que apoiaria a prefeita se ela exonerasse sua ex, o qual seu pedido foi aceito e a exoneração efetivada.

Esse foi o real motivo da prisão de Rogério Pontes, pois sua ex, Yunna Gagarin, diz ser a única renda para o sustento de seus filhos com Rogério e a Lei Maria da Penha entende que isso seja uma forma de agressão patrimonial, onde culminou com a prisão preventiva do acusado.

Segundo ainda o processo, o Juiz pede a reintegração de Yunna no cargo que ocupava, acreditando ser esse o real motivo da exoneração.

E agora prefeita Fernanda? Quem está falando a verdade?

Será que a prefeita está mesmo colocando um município em “xeque” em troca de apoio em outro poder? Isso é criminoso! Ou será que Yunna está mentindo para colocar seu ex esposo na cadeia?

Alguém tem que dar explicações, nesse caso a vítima é quem mesmo? Vamos aguardar o desenrolar desse caso. (Clique aqui e veja o processo)

