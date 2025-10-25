Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo

A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, lidera neste domingo (26), em Kuala Lumpur, capital da Malásia, a Reunião de Alto Nível entre CEOs do Brasil e da Malásia. O encontro, que integra a missão presidencial ao Sudeste Asiático, marca o início de uma nova história nas relações comerciais entre os dois países, com foco no fortalecimento de parcerias estratégicas e na ampliação da presença brasileira no mercado asiático.

A missão teve início na Indonésia, um dos mercados mais cobiçados do mundo, que, somado à população brasileira, representa quase meio bilhão de pessoas. Agora, a segunda etapa ocorre na Malásia, onde também está previsto o encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Promovido pela ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o evento reúne ministros, empresários, investidores e lideranças dos dois países para discutir parcerias em energia, inovação tecnológica, agronegócio, mineração, bioeconomia e sustentabilidade.

“Há 30 anos um presidente do Brasil não visitava a Malásia, e isso, por si só, já é um gesto histórico. Não podemos nem falar de uma nova fase — estamos falando da construção de uma nova relação comercial entre os dois países”, afirmou Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

“É possível perceber uma grande sinergia entre o primeiro-ministro Anwar Bin Ibrahim e o presidente Lula, e isso faz toda a diferença para que o comércio se desenvolva de forma mais forte e equilibrada entre Brasil e Malásia”, completou.

A comitiva empresarial que acompanha o presidente conta com cerca de 30 empresários brasileiros de diferentes setores, incluindo representantes do agronegócio, da indústria e de associações empresariais de todo o país.

“Fiquei impressionado e estou com ótimas expectativas com a possibilidade de atingir outros mercados. Quero parabenizar a ApexBrasil e o seu presidente Jorge Viana, além do ministro Fávaro, por essa iniciativa. Atingir novos mercados para nós que somos produtores do Acre é essencial e de extrema importância”, afirmou o empresário acreano Murilo Leite.

Durante a viagem, Jorge Viana tem ressaltado o desempenho histórico das exportações do Acre, que bateram recorde em 2024, com crescimento de 90%, alcançando US$ 85 milhões — o maior volume já registrado pelo estado. Para este ano, a previsão é de superar os US$ 100 milhões, impulsionado pelo trabalho que vem sendo conduzido por ele na condução da ApexBrasil, agência responsável por promover as exportações e atrair investimentos estrangeiros para o Brasil.

Malásia: terceira maior economia da ASEAN

A Malásia é hoje a terceira maior economia da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) — bloco responsável por cerca de 40% do comércio mundial — e um dos principais polos industriais e tecnológicos do continente.

De acordo com o Perfil de Comércio e Investimentos – Malásia 2025, elaborado pela ApexBrasil, o país foi, em 2024, o 17º destino das exportações brasileiras no mundo e o 3º entre os países da ASEAN. As trocas bilaterais somaram US$ 2,7 bilhões, com crescimento superior a 60% entre 2019 e 2024, impulsionado por óleos combustíveis, soja e açúcar.

Apesar do avanço, 83% da pauta exportadora brasileira para a Malásia ainda é composta por poucos produtos, o que reforça a importância de diversificar e ampliar a presença de itens de maior valor agregado, como máquinas, fármacos e alimentos processados.

Veja o vídeo: