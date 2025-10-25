Política
Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo
Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos.
Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 38/2025, apresentada sob o argumento de “modernizar e profissionalizar o serviço público”. No entanto, na prática, a proposta representa mais um duro ataque aos servidores e ao funcionamento dos serviços públicos essenciais que atendem a população brasileira.
A PEC pretende enfraquecer a estabilidade no serviço público, abrir brechas para o apadrinhamento político e aumentar a precarização do trabalho nas áreas de saúde, educação e assistência social. Diversas entidades de classe e movimentos sindicais têm se manifestado contrários ao texto, alertando que a medida visa desmontar as bases do Estado brasileiro em benefício de interesses particulares.
Mesmo diante de pressões políticas, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC) manteve sua coerência e compromisso com o interesse público, recusando-se a assinar a proposta. Em declaração, a parlamentar reafirmou sua postura de defesa dos servidores e dos direitos da população.
“Querem acabar com a estabilidade, abrir espaço para apadrinhados políticos, precarizar o trabalho e enfraquecer saúde, educação e todos os serviços que o povo precisa. Houve pressão para que eu apoiasse esse absurdo, mas novamente não aderi a um texto com o qual não concordo”, afirmou Socorro Neri.
A atitude da deputada foi elogiada por representantes de sindicatos e servidores, que enxergam em sua decisão um gesto de coragem e compromisso com o bem coletivo.
Enquanto Socorro Neri manteve firme sua posição em defesa dos direitos dos trabalhadores e da população, três deputados federais do Acre optaram por assinar a PEC: Zé Adriano (PP/AC), Zezinho Barbary (PP/AC) e Antônia Lúcia (Republicanos/AC).
A deputada Antônia Lúcia, que atualmente se encontra inelegível por decisão da Justiça Eleitoral, também foi uma das defensoras da chamada “PEC da Blindagem”, proposta amplamente criticada por buscar enfraquecer os instrumentos de combate à corrupção e limitar a atuação de órgãos de fiscalização. Sua adesão à PEC 38/2025 reforça uma trajetória política marcada por alinhamento a pautas que fragilizam o controle público e os direitos da sociedade.
Com sua postura firme e coerente, Socorro Neri reafirma seu papel de defensora da boa gestão pública e da valorização do servidor como peça essencial na construção de um Estado eficiente, transparente e voltado ao cidadão.
Jorge Viana coordena encontro empresarial em Kuala Lumpur e marca o início de uma nova história na relação comercial entre Brasil e Malásia
A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, lidera neste domingo (26), em Kuala Lumpur, capital da Malásia, a Reunião de Alto Nível entre CEOs do Brasil e da Malásia. O encontro, que integra a missão presidencial ao Sudeste Asiático, marca o início de uma nova história nas relações comerciais entre os dois países, com foco no fortalecimento de parcerias estratégicas e na ampliação da presença brasileira no mercado asiático.
A missão teve início na Indonésia, um dos mercados mais cobiçados do mundo, que, somado à população brasileira, representa quase meio bilhão de pessoas. Agora, a segunda etapa ocorre na Malásia, onde também está previsto o encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Promovido pela ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o evento reúne ministros, empresários, investidores e lideranças dos dois países para discutir parcerias em energia, inovação tecnológica, agronegócio, mineração, bioeconomia e sustentabilidade.
“Há 30 anos um presidente do Brasil não visitava a Malásia, e isso, por si só, já é um gesto histórico. Não podemos nem falar de uma nova fase — estamos falando da construção de uma nova relação comercial entre os dois países”, afirmou Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.
“É possível perceber uma grande sinergia entre o primeiro-ministro Anwar Bin Ibrahim e o presidente Lula, e isso faz toda a diferença para que o comércio se desenvolva de forma mais forte e equilibrada entre Brasil e Malásia”, completou.
A comitiva empresarial que acompanha o presidente conta com cerca de 30 empresários brasileiros de diferentes setores, incluindo representantes do agronegócio, da indústria e de associações empresariais de todo o país.
“Fiquei impressionado e estou com ótimas expectativas com a possibilidade de atingir outros mercados. Quero parabenizar a ApexBrasil e o seu presidente Jorge Viana, além do ministro Fávaro, por essa iniciativa. Atingir novos mercados para nós que somos produtores do Acre é essencial e de extrema importância”, afirmou o empresário acreano Murilo Leite.
Durante a viagem, Jorge Viana tem ressaltado o desempenho histórico das exportações do Acre, que bateram recorde em 2024, com crescimento de 90%, alcançando US$ 85 milhões — o maior volume já registrado pelo estado. Para este ano, a previsão é de superar os US$ 100 milhões, impulsionado pelo trabalho que vem sendo conduzido por ele na condução da ApexBrasil, agência responsável por promover as exportações e atrair investimentos estrangeiros para o Brasil.
Malásia: terceira maior economia da ASEAN
A Malásia é hoje a terceira maior economia da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) — bloco responsável por cerca de 40% do comércio mundial — e um dos principais polos industriais e tecnológicos do continente.
De acordo com o Perfil de Comércio e Investimentos – Malásia 2025, elaborado pela ApexBrasil, o país foi, em 2024, o 17º destino das exportações brasileiras no mundo e o 3º entre os países da ASEAN. As trocas bilaterais somaram US$ 2,7 bilhões, com crescimento superior a 60% entre 2019 e 2024, impulsionado por óleos combustíveis, soja e açúcar.
Apesar do avanço, 83% da pauta exportadora brasileira para a Malásia ainda é composta por poucos produtos, o que reforça a importância de diversificar e ampliar a presença de itens de maior valor agregado, como máquinas, fármacos e alimentos processados.
Veja o vídeo:
