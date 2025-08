Enquanto Rio Branco sofre com problemas, prefeito Bocalom participa de ato pró-Bolsonaro e é massacrado nas redes sociais

Ato bolsonarista em Rio Branco reúne público reduzido e repete ataques ao STF – Foto: Sérgio Vale

O protesto realizado neste domingo (3) em frente ao Palácio Rio Branco, organizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e convocado pelo prefeito Tião Bocalom (PL), registrou público reduzido e evidenciou a dificuldade de mobilização do bolsonarismo na capital acreana. O ato fez parte do movimento nacional “Reaja Brasil”, mas não conseguiu reunir grande adesão popular.

Apesar do esforço na convocação e da presença de lideranças locais, como o presidente da Câmara Municipal, Joabe Lira (UB), e o deputado estadual Arlenilson Cunha (PL), o ato atraiu poucas pessoas para a frente do Palácio. O cenário contrastou com a expectativa de uma demonstração de força e levantou questionamentos sobre o enfraquecimento do movimento na cidade.

Os discursos seguiram o tom já conhecido: críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, e pedidos de anistia para os condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Sem apresentar propostas concretas para problemas locais, as lideranças repetiram falas de vitimização e comparações exageradas, como a afirmação de que o Brasil estaria “se tornando uma nova Venezuela”.

Para analistas, a baixa adesão demonstra que o bolsonarismo no Acre enfrenta sinais de desgaste e dificuldade para manter mobilização popular, especialmente diante da rejeição crescente aos atos de 8 de janeiro, classificados pelo STF como tentativa de golpe. Mesmo com figuras políticas de destaque no estado, como Bocalom, a falta de público indica que o discurso radical perde espaço fora do período eleitoral.