Enquanto prefeito Sérgio Lopes dá a vida ajudando os alagados, presidente da câmara e demais vereadores de oposição estão sumidos

Deputado Estadual Tadeu Hassem – Fotos: Assessoria Aleac

No município de Brasileia, parte da população do município já começou a questionar o desaparecimento do deputado estadual Tadeu Hassem que foi eleito com expressiva votação na Cidade, e agora, em meio a alagação que o município está enfrentando o mesmo seque colocou o mandato a disposição.

Tudo é uma questão de interesse e oportunismo, outrora, Tadeu Hassem foi o primeiro deputado a prestar solidariedade ao governador Gladson Cameli, que foi alvo da III fase da Operação Ptolomeu, mas quando se trata do povo, ele esqueceu de se solidarizar com as famílias da enchente do município que lhe elegeu.

Até o momento, o deputado não emitiu uma nota em apoio às famílias atingidas das enchentes não só em Brasileia mas também nas demais cidades do estado do Acre que estão passando por esse momento difícil. As imagens abaixo mostram a ausência do parlamentar no município.

Fotos: Assessoria PMB