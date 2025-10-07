Política
Enquanto o povo do Acre sofre com falta de investimento em políticas públicas, Mailza Assis gasta quase R$ 200 mil com móveis e decoração para o seu gabinete
Em meio à crise econômica que castiga o Acre, com hospitais enfrentando falta de insumos, servidores públicos desvalorizados e famílias lutando para garantir o básico, a vice-governadora Mailza Assis assinou um contrato de R$ 191.623,70 para a compra de móveis e itens de ornamentação destinados ao seu gabinete oficial.
O documento, publicado no Diário Oficial do Estado, mostra que o contrato foi firmado no dia 3 de outubro de 2025 entre o Gabinete da Vice-Governadora e a empresa Home Indústria e Comércio Ltda. com vigência até outubro de 2026. O valor — quase duzentos mil reais — será pago com recursos públicos, oriundos do orçamento estadual.
O gasto chama atenção não apenas pelo montante, mas pelo momento em que é realizado. Enquanto o governo prega austeridade e pede compreensão da população para os cortes e a falta de investimentos em áreas essenciais, a vice-governadora investe pesado na ornamentação do próprio espaço de trabalho.
Em um estado que ocupa as últimas posições nos indicadores de renda e desenvolvimento humano, o gesto de Mailza Assis soa como um escárnio com o povo acreano. A prioridade da vice-governadora, ao que parece, não é o bem-estar da população, mas o conforto e o luxo do gabinete.
A atitude também revela o distanciamento de quem deveria representar os interesses do povo. O discurso de “comprometimento e empatia com os mais humildes” cai por terra diante de um contrato milionário com móveis e decoração — um verdadeiro desrespeito moral e político com os cidadãos que pagam a conta.
Enquanto mães aguardam atendimento médico, estudantes sofrem com escolas precárias e servidores públicos esperam valorização, a vice-governadora gasta quase R$ 200 mil em um ambiente que deveria simbolizar trabalho, não ostentação.
O povo acreano merece explicações. Mailza Assis deve justificar publicamente por que o seu gabinete precisa de uma ornamentação digna de palácio, enquanto o Acre enfrenta carências em praticamente todas as áreas.
Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre
A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) reforçou, neste sábado (4), a necessidade de uma ação imediata do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Ministério dos Transportes para garantir a recuperação e manutenção da BR-364, principal eixo rodoviário do Acre. A manifestação da parlamentar ocorreu durante visita à ponte na entrada de Tarauacá, ponto crítico da rodovia que segue sem obras efetivas de recuperação.
Socorro Neri relembrou que, em 2023, esteve no mesmo local acompanhada de uma comitiva de deputados estaduais em uma vistoria técnica da Comissão Especial de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas da Câmara dos Deputados. Na ocasião, o DNIT havia assegurado que a obra passaria por uma recuperação emergencial, com assinatura imediata da ordem de serviço.
“Estamos em 2025 e, infelizmente, nada avançou. É fundamental garantir a conclusão dessa obra para assegurar a trafegabilidade e a segurança de quem depende dessa rodovia. A BR-364 é vital não apenas para Tarauacá, mas para toda a região do Juruá e para a integração econômica e social do Acre”, afirmou a deputada.
Durante o percurso pela BR-364, Socorro Neri relatou a ausência de frentes de trabalho e destacou a precariedade de vários trechos, que podem se tornar intrafegáveis com a chegada do período chuvoso.
“É impressionante! Não encontramos equipes de manutenção em lugar nenhum. A rodovia apresenta pontos de deterioração grave, colocando em risco o transporte de cargas, a locomoção de pessoas e o abastecimento de municípios inteiros. O DNIT e o Ministério dos Transportes precisam olhar para o Acre com o devido respeito e urgência”, declarou.
A deputada enfatizou que a BR-364 é estratégica para o desenvolvimento econômico e social do Estado, sendo a única ligação terrestre entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O abandono das obras, segundo ela, compromete o escoamento da produção, o transporte escolar, o atendimento à saúde e o turismo regional.
“Essa rodovia representa mais do que um trecho de asfalto — é o caminho que conecta o Acre ao seu próprio futuro. Por isso, cobramos responsabilidade, planejamento e ação do governo federal. O povo acreano merece respeito e infraestrutura de qualidade”, concluiu.
Deputada Maria Antônia solicita ampliação do horário de funcionamento do SAMU em Marechal Thaumaturgo
Prefeito César Andrade assina ordem de serviço para revitalização de praças e obras tem início imediato em Porto Walter
Solidariedade e compromisso com o povo: Deputada Maria Antônia transforma a vida de morador de Brasileia com apoio do deputado Dr. Eduardo Velloso
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo do Estado seguem pavimentando ruas no município
