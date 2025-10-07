Enquanto o povo do Acre sofre com falta de investimento em políticas públicas, Mailza Assis gasta quase R$ 200 mil com móveis e decoração para o seu gabinete

Em meio à crise econômica que castiga o Acre, com hospitais enfrentando falta de insumos, servidores públicos desvalorizados e famílias lutando para garantir o básico, a vice-governadora Mailza Assis assinou um contrato de R$ 191.623,70 para a compra de móveis e itens de ornamentação destinados ao seu gabinete oficial.

O documento, publicado no Diário Oficial do Estado, mostra que o contrato foi firmado no dia 3 de outubro de 2025 entre o Gabinete da Vice-Governadora e a empresa Home Indústria e Comércio Ltda. com vigência até outubro de 2026. O valor — quase duzentos mil reais — será pago com recursos públicos, oriundos do orçamento estadual.

O gasto chama atenção não apenas pelo montante, mas pelo momento em que é realizado. Enquanto o governo prega austeridade e pede compreensão da população para os cortes e a falta de investimentos em áreas essenciais, a vice-governadora investe pesado na ornamentação do próprio espaço de trabalho.

Em um estado que ocupa as últimas posições nos indicadores de renda e desenvolvimento humano, o gesto de Mailza Assis soa como um escárnio com o povo acreano. A prioridade da vice-governadora, ao que parece, não é o bem-estar da população, mas o conforto e o luxo do gabinete.

A atitude também revela o distanciamento de quem deveria representar os interesses do povo. O discurso de “comprometimento e empatia com os mais humildes” cai por terra diante de um contrato milionário com móveis e decoração — um verdadeiro desrespeito moral e político com os cidadãos que pagam a conta.

Enquanto mães aguardam atendimento médico, estudantes sofrem com escolas precárias e servidores públicos esperam valorização, a vice-governadora gasta quase R$ 200 mil em um ambiente que deveria simbolizar trabalho, não ostentação.

O povo acreano merece explicações. Mailza Assis deve justificar publicamente por que o seu gabinete precisa de uma ornamentação digna de palácio, enquanto o Acre enfrenta carências em praticamente todas as áreas.