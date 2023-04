Enquanto Fernanda Hassem está em Brasília, Polícia Federal descobre fraude em licitação e os evolvidos são presos em flagrante

A Vara do Trabalho de Plácido de Castro realizou 53 audiências em um único dia, concretizando 100% de acordos. O cumprimento das obrigações poderá movimentar valores das causas que somam até R$ 377.712,67. Nas 53 audiências presididas em 31 de março, 38 ocorreram na modalidade de Juízo 100% Digital, e 15, em formato telepresencial e presencial. O resultado expressivo foi possível graças a ações coordenadas e acurado planejamento da Vara Trabalhista acreana.

As audiências foram conduzidas pela juíza titular da Unidade, Christiana D’arc Damasceno Oliveira Andrade Sandim, com o auxílio direto dos servidores (as) Wemerson Neri Magalhães, Renato Nunes de Moraes, Larissa da Silva Vieira de Lima e Heidson Guimarães Ribeiro.

Em diferentes providências desde o ajuizamento das ações, cumprimento de notificações e preparação da pauta na fase de conhecimento, nas demandas que tratam predominantemente de depósitos em contas vinculadas do FGTS, atuaram ainda o servidor Fernando Yuji Goularte Shirakura, Marcos Eduardo Piedade de França (adolescente aprendiz) e Bernardo Cabral Aleixo (estagiário).

Participaram ainda das audiências o preposto Erik Oliveira e a advogada do polo passivo, Alessandra Lima.

De acordo com a análise dos relatórios gerenciais do PJe e controle interno do setor de atermação, no ano de 2023, em aproximadamente 83% do total de ações novas ajuizadas na VT de Plácido de Castro, a parte reclamante acessou a Justiça Trabalhista no exercício do jus postulandi (que constitui a possibilidade de a parte postular pessoalmente na Justiça do Trabalho e acompanhar a reclamação respectiva até o final da demanda, acaso deseje, sem a obrigatoriedade de constituir advogado).

Ao término dos trabalhos jurisdicionais nos quais foram atendidas dezenas de pessoas, com antecipação da pauta aos (às) jurisdicionados (as) que assim desejassem, a magistrada registrou elogios à “equipe comprometida da Vara que se caracteriza por sensibilidade social intensa, além de foco na solução dos processos e em bem-servir”.

Em março de 2023, vários municípios acreanos (Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia) decretaram situação de emergência causada pelos alagamentos, chuvas intensas e inundações no Rio Acre e igarapés, com milhares de pessoas desabrigadas e atingidas em todo o estado (Decreto Estadual n. 11.207/2023).

Sobre a VT de Plácido de Castro

Instalada em 14 de janeiro de 2005, a Vara do Trabalho de Plácido de Castro, no estado do Acre, situa-se na região amazônica. A Unidade atende às populações dos municípios de Plácido de Castro (AC) e Acrelândia (AC), do distrito de Vila Campinas (AC), e ainda do rondoniense distritos de Nova Califórnia e de Extrema. A VT tem jurisdição de aproximadamente 6.200 km2 de extensão, com área territorial sob sua responsabilidade que equivale à soma de território da Polinésia Francesa e de Luxemburgo.