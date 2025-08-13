Enquanto as abelhas “fazem a festa” no cafezal de Bocalom, os moradores de Rio Branco amargam o descaso da gestão municipal

Enquanto Rio Branco sofre com falta de água e abandono, prefeito Tião Bocalom prefere cuidar do seu cafezal e fazer campanha – Foto: Facebook/ Bocalom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), parece ter trocado as prioridades da capital por agendas pessoais e políticas. Quando não está viajando pelo interior do Acre articulando sua pré-candidatura para as eleições de 2026, Bocalom é visto em sua fazenda de café, ostentando imagens e mensagens sobre a produção rural, como se fosse esse o papel central de um gestor municipal.

Enquanto isso, a realidade da capital acreana é bem diferente das belas fotos divulgadas pelo prefeito. Bairros inteiros sofrem diariamente com a falta de água, ruas esburacadas, iluminação precária e acúmulo de lixo. A população enfrenta problemas básicos que deveriam ser prioridade de qualquer administração responsável.

Em uma de suas recentes publicações nas redes sociais, Bocalom escreveu:

“Olá, meus amigos! Como está lindo o meu café! E o aroma do cheiro das flores desabrochadas é inexplicável, só quem já sentiu sabe, e quem faz a festa são as abelhas. Em breve teremos novidades, aguardem!”

A declaração, em tom de celebração, contrasta com o cenário de caos vivido por milhares de famílias que abrem a torneira e não têm água para beber, cozinhar ou tomar banho. Enquanto as abelhas “fazem a festa” no cafezal do prefeito, os moradores de Rio Branco amargam o descaso e o abandono da gestão municipal.

Críticos apontam que a postura de Bocalom demonstra um distanciamento preocupante dos problemas urgentes da cidade. Para eles, é inaceitável que um prefeito dedique mais tempo a autopromoção no campo e à antecipada campanha política, enquanto a capital sofre com demandas básicas não atendidas.

Se o aroma das flores do café encanta o prefeito, para a população de Rio Branco, o cheiro que predomina é o do descaso.