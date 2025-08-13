Política
Enquanto as abelhas "fazem a festa" no cafezal de Bocalom, os moradores de Rio Branco amargam o descaso da gestão municipal
Enquanto Rio Branco sofre com falta de água e abandono, prefeito Tião Bocalom prefere cuidar do seu cafezal e fazer campanha – Foto: Facebook/ Bocalom
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), parece ter trocado as prioridades da capital por agendas pessoais e políticas. Quando não está viajando pelo interior do Acre articulando sua pré-candidatura para as eleições de 2026, Bocalom é visto em sua fazenda de café, ostentando imagens e mensagens sobre a produção rural, como se fosse esse o papel central de um gestor municipal.
Enquanto isso, a realidade da capital acreana é bem diferente das belas fotos divulgadas pelo prefeito. Bairros inteiros sofrem diariamente com a falta de água, ruas esburacadas, iluminação precária e acúmulo de lixo. A população enfrenta problemas básicos que deveriam ser prioridade de qualquer administração responsável.
Em uma de suas recentes publicações nas redes sociais, Bocalom escreveu:
“Olá, meus amigos! Como está lindo o meu café! E o aroma do cheiro das flores desabrochadas é inexplicável, só quem já sentiu sabe, e quem faz a festa são as abelhas. Em breve teremos novidades, aguardem!”
A declaração, em tom de celebração, contrasta com o cenário de caos vivido por milhares de famílias que abrem a torneira e não têm água para beber, cozinhar ou tomar banho. Enquanto as abelhas “fazem a festa” no cafezal do prefeito, os moradores de Rio Branco amargam o descaso e o abandono da gestão municipal.
Críticos apontam que a postura de Bocalom demonstra um distanciamento preocupante dos problemas urgentes da cidade. Para eles, é inaceitável que um prefeito dedique mais tempo a autopromoção no campo e à antecipada campanha política, enquanto a capital sofre com demandas básicas não atendidas.
Se o aroma das flores do café encanta o prefeito, para a população de Rio Branco, o cheiro que predomina é o do descaso.
Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard
Petecão detona prefeita de Senador Guiomard: “Gastou R$ 9 milhões para fazer 31 casas”.
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) reagiu duramente às declarações da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Pereira da Silva (PP), que o acusou de não cumprir compromissos relacionados à entrega de casas populares no município. Em um áudio divulgado, Petecão chamou a prefeita de mentirosa, afirmou que ela está “faltando com a verdade” e anunciou que levará ao Tribunal de Contas da União (TCU) suspeitas sobre o uso de recursos na construção das unidades habitacionais.
“A prefeita gastou R$ 9 milhões para fazer 31 casas. Vou ao TCU para saber como se gasta esse valor em tão poucas unidades. Isso não é papel de gente séria”, disparou o senador.
Petecão afirmou que nunca prometeu casas populares para Rosana e classificou as declarações dela como uma tentativa de autopromoção política.
“Ela quis aparecer ao lado do candidato dela. O problema é que está mentindo, me caluniando e caluniando a vice-governadora Mailza. Eu não prometo nada pra ninguém. Quando faço, entrego. Mas ela não pode inventar histórias para enganar a população”, disse.
O senador também apontou descaso da gestão municipal com outras demandas urgentes, como obras no Ramal do Km 75, onde moradores temem ficar isolados no inverno.
“Enquanto gasta milhões em poucas casas, o povo do ramal sofre e teme a chegada das chuvas sem as obras necessárias. Isso é falta de compromisso com quem mais precisa”, criticou.
Segundo Petecão, o caso será formalmente levado ao TCU nesta segunda-feira (12) para que sejam investigados possíveis indícios de má gestão e uso irregular de recursos públicos.
Até o fechamento desta matéria, a prefeita Rosana Pereira não havia se pronunciado sobre as acusações.
