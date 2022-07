Enquanto a população amarga uma das piores gestões de Bujari com buracos e poeira, prefeito Padeiro só pensa na reeleição de Gladson Cameli

João Edvaldo Teles de Lima (Padeiro) – Foto: Otávio Damasceno / Arte Alemão Monteiro / Reprodução

A população do município de Bujari vem enfrentando grandes problemas com o descaso que a má gestão do atual gestor do município, João Edvaldo Teles, mais conhecido por Padeiro, vem causando para quem reside na localidade.

Quem trafega na cidade é capaz de perceber que a falta de infraestrutura pode, inclusive, causar problemas de saúde devido a nuvem de poeira que costuma se formar devido o tráfego dos meios de transporte, podendo ainda complicar quem já enfrenta problemas respiratórios. Uma realidade totalmente oposta do que foi prometido em campanha por Padeiro.

A situação é tão crítica que a vereadora Aparecida da Rocha já protocolou um ofício solicitando a prefeitura a possibilidade do prefeitura de Bujari através da secretaria de obras disponibilizar o caminhão pipa, para molhar as ruas onde estão passando por transtorno com a poeira.

A parlamentar destaca ainda o momento crítico com a onda de síndrome respiratória aguda e o aumento da Covid no município e a poeira só tende a piorar essa situação.

No período das eleições em que Padeiro concorria a vaga de prefeito, ele chegou a prometer que Bujari não seria o mesmo, pois ele iria mudar a realidade daquele povo, mas não foi isso que aconteceu, o que era ruim ficou ainda pior. As ruas estão cravadas de buracos e a ausência de massa asfáltica nas ruas costuma piorar ainda mais a situação.

A rua José Pereira Gurgel é um ótimo exemplo a ser citado, pois apesar de ser uma das principais vias do município é a que dá acesso a escolas, hospitais e centros comerciais, cruzando o Centro do município é onde muitos acidentes são registrados por conta dos buracos e enquanto isso, o prefeito do município só fala na reeleição de Gladson Cameli.