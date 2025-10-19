Política
Encabeçada pelo vereador Eber Machado, Blitz do MDB revela o maior engodo da gestão do prefeito Bocalom: a farsa das 1001 casas que nunca existiram
A tão falada promessa do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, de entregar 1001 casas em apenas 24 horas se mostrou mais uma grande farsa política. A “Blitz do MDB” esteve na madeireira onde supostamente as casas estariam sendo construídas e o que se viu foi o retrato do abandono e da mentira institucionalizada. Nenhum sinal das moradias prometidas, apenas discursos vazios e uma população cansada de esperar por dignidade.
Os vereadores Éber Machado, Fábio Araújo e Nenem Almeida foram até o local para verificar de perto o andamento das obras e registraram tudo em vídeo. O material, que já circula nas redes sociais, escancara a falta de transparência e a completa ausência de resultados da gestão municipal. O que era para ser um símbolo de esperança se transformou em mais um capítulo de descaso com o povo de Rio Branco.
O prefeito Tião “Pinóquio” Bocalom, conhecido por prometer o impossível, mais uma vez enganou a população com um discurso populista que não se sustenta na realidade. Enquanto ele tenta justificar o injustificável, centenas de famílias continuam sem moradia, vivendo de promessas e discursos políticos que não enchem prato nem constroem lar.
O vídeo da Blitz mostra claramente o contraste entre o que foi dito e o que realmente existe. A cidade está farta de falsas promessas, de inaugurações que nunca acontecem e de uma administração que parece mais preocupada com marketing do que com resultados concretos. Quanto mais a prefeitura tenta explicar, mais se complica diante dos olhos da população que não aguenta mais tanta enganação.
No fim das contas, quem sofre é o povo — pais e mães de família que seguem à espera de uma casa, de um teto, de um mínimo de dignidade. A mentira das “1001 casas em 24 horas” é o símbolo de uma gestão que vive de palavras, não de ações. E o povo de Rio Branco, cansado de ser enganado, merece a verdade e, principalmente, respeito.
Deputada Socorro Neri preside Sessão Solene em homenagem ao Dia dos Professores e reafirma compromisso com a valorização da categoria
A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) presidiu nesta semana, no plenário da Câmara dos Deputados, a Sessão Solene em homenagem ao Dia dos Professores, uma cerimônia marcada por emoção, reconhecimento e reflexões sobre o papel da educação no país.
“Hoje vivi um daqueles momentos que mexem com a nossa memória e com o nosso compromisso. Presidir essa sessão foi mais do que uma cerimônia: foi um reencontro com a minha própria história”, declarou a parlamentar.
Professora de formação, Socorro Neri destacou que carrega sua trajetória na educação como base para o exercício da vida pública. “Sou professora antes de ser deputada. E levo essa identidade comigo em cada decisão que tomo aqui”, afirmou.
Durante a sessão, a deputada ressaltou que homenagear é importante, mas insuficiente, enfatizando que a verdadeira valorização do magistério exige respeito, carreira sólida, segurança e condições dignas de trabalho para os profissionais que dedicam suas vidas à formação de gerações.
A solenidade contou com a presença da deputada professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP), que dividiu a presidência da mesa com Socorro Neri, e de representantes de entidades ligadas à educação, como Maria Selma de Moraes, do Ministério da Educação; Marcos Maestri, do Instituto Península; e Norma Lúcia Andrade, do Sindicato dos Especialistas de Educação de São Paulo.
Encerrando o discurso, a deputada acreana reafirmou seu compromisso com a pauta educacional:
“Enquanto eu estiver neste mandato, reafirmo: nenhum estudante aprende sem um professor valorizado. A todos os educadores e educadoras do Brasil, o meu respeito, minha gratidão e o meu compromisso.”
O evento reforçou o papel essencial dos professores na construção de uma sociedade mais justa e o compromisso da parlamentar em defender políticas públicas que garantam melhores condições de trabalho e valorização salarial para a categoria.
André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades
Kamai denuncia irregularidades no 1001 Dignidades – Foto: Paulo Murilo O vereador André Kamai (PT) fez um discurso contundente na...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
