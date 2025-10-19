Encabeçada pelo vereador Eber Machado, Blitz do MDB revela o maior engodo da gestão do prefeito Bocalom: a farsa das 1001 casas que nunca existiram

A tão falada promessa do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, de entregar 1001 casas em apenas 24 horas se mostrou mais uma grande farsa política. A “Blitz do MDB” esteve na madeireira onde supostamente as casas estariam sendo construídas e o que se viu foi o retrato do abandono e da mentira institucionalizada. Nenhum sinal das moradias prometidas, apenas discursos vazios e uma população cansada de esperar por dignidade.

Os vereadores Éber Machado, Fábio Araújo e Nenem Almeida foram até o local para verificar de perto o andamento das obras e registraram tudo em vídeo. O material, que já circula nas redes sociais, escancara a falta de transparência e a completa ausência de resultados da gestão municipal. O que era para ser um símbolo de esperança se transformou em mais um capítulo de descaso com o povo de Rio Branco.

O prefeito Tião “Pinóquio” Bocalom, conhecido por prometer o impossível, mais uma vez enganou a população com um discurso populista que não se sustenta na realidade. Enquanto ele tenta justificar o injustificável, centenas de famílias continuam sem moradia, vivendo de promessas e discursos políticos que não enchem prato nem constroem lar.

O vídeo da Blitz mostra claramente o contraste entre o que foi dito e o que realmente existe. A cidade está farta de falsas promessas, de inaugurações que nunca acontecem e de uma administração que parece mais preocupada com marketing do que com resultados concretos. Quanto mais a prefeitura tenta explicar, mais se complica diante dos olhos da população que não aguenta mais tanta enganação.

No fim das contas, quem sofre é o povo — pais e mães de família que seguem à espera de uma casa, de um teto, de um mínimo de dignidade. A mentira das “1001 casas em 24 horas” é o símbolo de uma gestão que vive de palavras, não de ações. E o povo de Rio Branco, cansado de ser enganado, merece a verdade e, principalmente, respeito.

