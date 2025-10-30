Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre

O Acre segue avançando na inclusão digital graças a uma importante ação do mandato da ex-deputada federal Mara Rocha. Por meio de uma emenda parlamentar destinada ao Orçamento de 2021, mais de 50 comunidades rurais do Estado foram contempladas com pontos de internet, beneficiando escolas, postos de saúde, igrejas e associações de produtores. A iniciativa tem impacto direto na vida de famílias que vivem em áreas isoladas e que antes enfrentavam grandes dificuldades de acesso à informação e serviços públicos.

As antenas GESAC instaladas em diferentes regiões levaram conectividade a comunidades antes totalmente desconectadas. Escolas da zona rural agora podem ampliar o acesso à educação, postos de saúde passam a ter melhores condições de atendimento e os produtores rurais ganham novas oportunidades para comunicação, comercialização e participação em programas governamentais. A ação representa um avanço significativo na modernização das áreas rurais acreanas.

Mara Rocha destacou a alegria de ver sua emenda transformando a realidade de quem mais precisa. Segundo ela, a internet passou a alcançar locais de difícil acesso, como a Transacriana, o Ramal do Noca, Ramal Jarinal, Ramal Saracura, Ramal Cachoeira, Ramal Terra Nova, Ramal Campo Novo, entre tantos outros. Postos de saúde, como a UBS Sebastiana Praga, escolas como a Verde Floresta, Bom Jesus, Cláudio Augusto Ferreira, Canto do Sabiá, Vida Nova, Nova Esperança, Manoel Tiago Lindoso, Pracinha Umba e várias associações de produtores também foram atendidos.

A ex-deputada ressaltou que a conectividade proporciona desenvolvimento, inclusão e mais dignidade às famílias rurais. Segundo ela, muitos produtores vivem em regiões isoladas e, com a chegada da internet, passam a ter acesso a serviços essenciais, oportunidades de capacitação, programas governamentais e uma comunicação mais eficiente com a cidade. “Isso representa progresso, esperança e novas perspectivas para o campo”, afirmou.

Além das comunidades de Rio Branco e da Transacriana, produtores de Acrelândia e de outros quatro municípios também foram beneficiados. A ação reforça a importância da destinação de emendas voltadas ao desenvolvimento rural, garantindo que a tecnologia chegue a quem mais precisa. Com a iniciativa, Mara Rocha deixa um legado de inclusão digital e de fortalecimento das políticas públicas voltadas para o meio rural acreano.