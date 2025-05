Emenda de Petecão, a pedido de Edvaldo Magalhães, possibilita a entrega de caminhonete ao Sindicato Rural de Tarauacá

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) participou da entrega de uma caminhonete ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Tarauacá (STRAFT), nesta quinta-feira (1/5). O veículo foi adquirido a partir de um diálogo entre o parlamentar estadual e o senador Sérgio Petecão, que destinou a emenda no valor de R$ 250 mil. A Prefeitura de Tarauacá efetuou a compra.

A solenidade contou com a presença do prefeito Rodrigo Damasceno e da vice-prefeita Marilete Vitorino, além dos vereadores Chagas Batista (PCdoB) e Janaína Furtado (PP). A entrega do veículo foi feita ao presidente do Sindicato, Sandro Falcão, com a presença também do secretário Municipal de Agricultura, Leandro Feitosa.

Edvaldo Magalhães definiu a entrega como um meio de fortalecer a atuação do Sindicato Rural na deve dos direitos dos trabalhadores rurais. Ele aproveitou para enfatizar a determinação política do prefeito Rodrigo Damasceno. “Estou muito feliz de ter participado dos diálogos junto ao senador Sérgio Petecão para que fosse possível a entrega de uma caminhonete ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tarauacá, adquirida a partir de uma emenda dele. Fortalecer o sindicalismo rural é fortalecer o trabalhador na busca por direitos. Também quero estender meu agradecimento ao prefeito Rodrigo Damasceno, que ao assumir a Prefeitura, deu agilidade nos trâmites para a compra desse veículo. Quando há decisão política, as coisas acontecem beneficiando os que mais precisam”, disse.

Sandro Falcão disse que, sem dúvida, o veículo vai agilizar o deslocamento das equipes do Sindicato para atender os trabalhadores. “Esse carro chega numa boa hora para atender as necessidades do Sindicato. O nosso município tem muitos ramais que podem ser cobertos e isso vai facilitar o atendimento aos agricultores e extrativistas. Gratidão ao senador Sérgio Petecão e ao deputado Edvaldo pela sensibilidade em atender sempre os nossos agricultores familiares”.