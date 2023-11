Emenda de Perpétua Almeida garante barcos, kits de casa de farinha e motores a moradores da Comunidade Triunfo, em Marechal Thaumaturgo

Na última sexta-feira (3) foram entregues aos moradores da Comunidade Triunfo, em Marechal Thaumaturgo, barcos, motores, kits de casa de farinha e máquinas para a produção agrícola. Tudo isso, fruto de uma emenda parlamentar da então deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB).

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) participou da solenidade de entrega. Ele destacou o trabalho de Perpétua Almeida na Câmara Federal em defesa do povo do Acre. Nas redes sociais, o parlamentar afirmou: “Mesmo fora do mandato, em outra missão em Brasília, na ABDI, a Perpétua segue ajudando o povo do Acre, fruto de um mandato participativo e plural”.

Perpétua Almeida, que atualmente ocupa o cargo de diretora de Economia Sustentável e Industrialização, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), também usou as redes sociais para destacar o trabalho feito em defesa dos produtores rurais acreanos, sobretudo da Agricultura Familiar.

“Não estou mais no mandato, mas a população do Acre segue colhendo os bons frutos desse trabalho. Os barcos, motores, kits de casa de farinha, máquinas para a produção foram entregues na comunidade Triunfo, no município de Thaumaturgo. O deputado estadual Edvaldo Magalhães me representou na solenidade de entrega desse trabalho. Quando a política é boa e decente, as pessoas saem ganhando”, escreveu.

Estiveram na solenidade a vice-governadora Mailza Gomes (PP), o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues (Republicano), o deputado federal Zezinho Barbary (PP) e o superintendente do Incra no Acre, Marcio Alécio. O prefeito de Marechal Thaumaturgo Valdélio Furtado também participou do ato de entrega dos equipamentos.

O prefeito Valdélio Furtado agradeceu a destinação das emendas por parte de Perpétua Almeida e Jéssica Sales que possibilitaram a aquisição dos equipamentos. “Isso nos deixa feliz. Saber que o recurso chegou na ponta, para quem mais precisa. Só agradecer as ex-deputadas Perpétua e Jéssica Sales pelo envio destas emendas. Quem ganha com tudo isso, certamente, é o nosso povo”, disse.