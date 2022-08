Embolsando o dinheiro do povo, prefeito do Jordão, Naudo Ribeiro, recebe 12 diárias para participar de evento da Amac que durou apenas dois dias

A farra com com diárias pagas com recursos públicos continua e o prefeito do município de Jordão, Naudo Ribeiro (PDT), é um dos que gosta de usufruir do dinheiro do povo a seu bel prazer, prova disso foi a edição do Diário Oficial do estado que informa que o gestor recebeu 12 diárias para participar de um evento com durabilidade de 2 dias.

De acordo com o DOE, cada diária que o prefeito Naudo recebeu custou R$ 500,00 (quinhentos reais) o que significa que Ribeiro recebeu dos cofres públicos o valor exato de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com a justificativa de participar da 1ª Assembleia Geral Extraordinária da AMAC (Associação dos Municípios do Acre), e 1ª Caravana dos Prefeitos do Juruá

O que chama a atenção e que os órgão controladores deveriam investigar, não é a participação do prefeito, mas sim a quantidade de diárias concedidas a Naudo Ribeiro para um evento que iniciou no dia 26 de julho e terminou em 28 de julho, segundo a página oficial da associação no Instagram.

A página oficial da AMAC no facebook informa que o encontro teve início no dia 26 de julho, em Rio Branco partindo para o Juruá e encerrou-se no dia 28 do mesmo mês com a realização da Assembleia Geral dos Prefeitos sediada no município de Rodrigues Alves”. A Assembleia Geral no Juruá contou com a presença de 21 prefeitos.