Em vídeo, morador do bairro Benfica denuncia ponte prestes a cair e cobra ação urgente da gestão do prefeito Bocalom

A vereadora Elzinha Mendonça cobrou da Prefeitura de Rio Branco a execução do programa Ramais da Dignidade, durante a sessão de quarta-feira, 11, no parlamento municipal.

“As pessoas não possuem condições adequadas para chegar a sua residência e ainda tem desconforto de atravessar um ramal caótico para poder ir ao trabalho”, frisou ao destacar visita a ramais na Vila Acre e Belo Jardim.

“Além de ramais de péssima qualidade, os moradores ali precisam se preocupar com um buraco enorme na frente da escola, de frente ao Ramal da Zezé. Os pais dos alunos precisam parar em cima da calçada para que as pessoas crianças possam descer dos carros. Quando chove fica um transtorno ainda maior”, falou a vereadora.

Por fim, Elzinha cobrou da gestão municipal melhorias no Ramal do Pastor. “Muito fácil fazer uma gestão onde se fala uma coisa e se faz outra. Solicito a Prefeitura de Rio Branco que tenha a responsabilidade de levar dignidade às pessoas que moram nos ramais. Anda se negando fazer ramal devido ao número de pessoas que moram na localidade, inaceitável”. E acrescentou: “desde o início do ano que solicito o cronograma de execuções desse programa e nunca o recebi. Daqui uns dias chegam às chuvas, os ramais ficarão piores do que já estão e nada foi feito até agora”.