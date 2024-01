Em vídeo, morador de 70 anos que reside na zona rural de Bujari critica prefeito Padeiro pela situação precária do ramal do Walter Acer

Um vídeo circula nas redes sociais, onde um senhor de 70 anos mostra a situação precária que está o ramal onde mora, segundo o produtor, está com três dias carregando sua produção nas costas até onde tem asfalto para poder escoar seus produtos.

Segundo o morador a diversidade de produção no assentamento é grande, com produção de macaxeira, banana dentre outras, é os produtores estão impossibilitados de escoar sua produção devido as péssimas condições do ramal.

O produtor fez criticas duras a atual gestão do município, e se mostrou muito indignado com a situação.

Veja o vídeo: