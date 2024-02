Em vídeo, ativista político Francisco Panthio provoca o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom: “Se não tem rua, não entregue o IPTU”

Enquanto o deputado federal Ulysses Araújo (UB) vive de soltar as atrasadas narrativas para alimentar os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o mesmo esquece de trabalhar para proteger a categoria que mais lhe ajudou a ser eleito em 2022; os trabalhadores do sistema de segurança patrimonial do Acre.

Virou rotina os vigilantes da empresa VIP, que é de propriedade da empresária Dayana Menezes que é esposa de Ulysses Araújo, enfrentar atraso no pagamento.

O 3 de Julho Notícias recebeu uma denúncia anônima de alguns vigilantes, que lamentam estarem com salários atrasados e não ter a defesa de quem acreditaram ser o guardião da categoria, no caso o deputado Ulysses.

Segundo um trabalhador, eles não podem mais fazer compromissos acreditando que receberão seus salários em dia, pois isso não está acontecendo, o fato é que sequer tem as informações da direção da empresa VIP, sobre a regularização dos problemas no atraso do pagamento.

“Nós estamos trabalhando humilhados porque não temos o direito de receber em dia, a empresa não dá satisfação e quem deveria intervir fica calado, talvez por ter cargos no governo. Ninguém faz nada, nem MPE, muitos menos o sindicato da categoria, estamos a mercê da sorte”, disse um trabalhador da empresa VIP.

O governo de Gladson Cameli (Progressista), é certamente o que mais tem maltratado os servidores terceirizados em toda história, mas pelo visto a cúpula do governo se acostumou com o sofrimento de milhares de pais e mães de famílias.