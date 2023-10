Em Thaumaturgo, Empresário Sandrinho vai realizar a maior festa esportiva e do dias das crianças na zona rural de todos os tempos

O empresário Sandrinho, mobilizou um grande grupo de amigos e voluntários para dar um dormindo de lazer, esporte inesquecível para moradores da comunidade Pintada, zona rural de Marechal Thaumaturgo.

Uma grande atividade esportiva irá reunir mais de 20 equipes de futebol feminino e masculino do entorno e os concorrentes terão premiação em dinheiro nunca visto em competições na comunidade. Além do público adulto, a criançada das comunidades no entorno, irão ter um dia inesquecível, com muita distribuição de brinquedos, lanche para os presentes. Sandrinho vem trabalhando por conta própria, fazendo investimentos na cultura, esporte e lazer, além de manter um serviço de acompanhamento aos filhos de Thaumaturgo, que viajam a tratamento na capital Rio Branco.

O domingo na comunidade Pintada promete ser de muita festa e celebração entre os moradores e equipe que vai organizar o evento, estes liderados por Sandrinho. “Nós queremos proporcionar as nossas crianças um pequena demonstração de carinho, pois essas pessoas que estão fora da zona urbana da cidade, muita das vezes não tem oportunidade de participar das festas que poder Público faz e precisamos ir até elas. Thaumaturgo é uma cidade com muitas comunidades distantes uma das outras e seria muito bom, se a prefeitura chegasse em todas, quem sabe isso aconteça futuramente”, disse Sandrinho.

Atualmente o empresário é o nome favorito nas rodas de conversa e quando o assunto é eleição 2024, mesmo sem ter anunciado ainda sua pré – candidatura. Sandrinho tem ao seu lado, nomes de pesos como os ex-prefeitos Itamar de Sá, Randson Almeida, Aldemir Lopes, além dos deputados Nicolau Júnior, Luiz Gonzaga, Socorro Neri e do governador Gladson Cameli PP.