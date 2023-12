Em Rio Branco, nem os organizadores comparecem e ato contra Flávio Dino no Supremo Tribuna Federal flopou

Notícia Imediata – A confusão entre a matriarca da família Câmara e o patriarca da família Morais ganhou um novo capítulo neste domingo (10). A história, digna de uma novela global, fica cada vez mais sórdida.

No sábado (9), um site de notícias publicou que a deputada federal Antônia Lúcia Câmara (Republicanos), teria supostamente tramado a morte do próprio pai, delegado de polícia assassinado quando ela ainda era jovem e morava no município de Senador Guiomar-AC.

Ao ver seu principal adversário e inimigo, o deputado estadual Manoel Morais (PP), usando a mídia para tentar sujar sua imagem a colocando como responsável pela morte do próprio pai, Antônia Lúcia se revoltou.

A parlamentar disparou em suas redes sociais que Manoel é envolvido com milícia e com facção criminosa. Ela ainda lembrou que um sobrinho do político foi executado há dois meses e que essa execução pode ter sido em decorrência do envolvimento de Manoel Morais com o crime organizado.

Tomada pela raiva, a deputada federal ainda respondeu a um seguidor que a repreendeu. Lúcia disse para a pessoa deixar o filho de Morais, no caso o Cristian Morais, genrro dela, estuprar as filhas e a mulher da pessoa.