Política
Em palestra na OAB/AC, Jorge Viana destaca salto histórico de 90% nas exportações do Acre e importância da advocacia no comércio exterior
Política
Jorge Viana destaca importância do comércio exterior em palestra na OAB/AC.
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, participou de um encontro especial na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em Rio Branco. O evento contou com a palestra “A importância dos contratos para as importações e exportações”, realizada em parceria com a ApexBrasil.
Segundo Viana, a atividade foi uma oportunidade de dialogar com advogados, estudantes e profissionais do direito sobre os desafios e as enormes possibilidades que o Acre possui no comércio exterior.
“O Acre é hoje o estado brasileiro que mais cresce em exportações. Tivemos um aumento de 90% no último ano e, em 2025, estamos muito próximos de ultrapassar a marca de US$ 100 milhões em negócios internacionais. Precisamos preparar nossos profissionais para este novo momento”, destacou.
A palestra contou com a participação da presidente em exercício da OAB/AC, Thaís Moura, do gerente regional da ApexBrasil, Igor Celeste, e do gerente de Inteligência de Mercado da ApexBrasil, Gustavo Ribeiro.
Viana fez um agradecimento especial à Thaís Moura pela parceria e acolhida da OAB/AC, lembrando que o compromisso também havia sido assumido pelo presidente da instituição, Rodrigo Aiache.
Durante sua fala, o presidente da ApexBrasil recordou a história recente da integração regional com a abertura da Estrada do Pacífico, que liga o Acre ao Peru e ao Oceano Pacífico. Ele reforçou que o comércio exterior é uma poderosa alavanca de desenvolvimento para o estado e para o país.
“É fundamental que o direito e os escritórios de advocacia estejam atentos e preparados para apoiar esse movimento, garantindo segurança jurídica e fortalecendo ainda mais nossas operações de importação e exportação”, ressaltou.
Para Jorge Viana, a expansão do comércio internacional no Acre é uma realidade que exige preparo e engajamento de diferentes setores. Ele frisou que a advocacia tem papel essencial para assegurar a segurança jurídica e apoiar os empreendedores locais.
“Seguimos juntos, acreditando que o comércio exterior é uma ferramenta de desenvolvimento que vai gerar mais oportunidades para o Acre e para o Brasil”, concluiu.
Veja o vídeo Instagram:
Política
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de setembro, das 8h às 11h, a palestra “A importância dos contratos para as importações e as exportações”, no auditório da instituição em Rio Branco. O evento é gratuito e aberto à participação de advogados, estudantes e profissionais interessados em comércio exterior.
O encontro contará com a participação de Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, presidente em exercício da OAB/AC, Thaís Moura, do gerente regional da ApexBrasil, Igor Celeste, e do gerente de Inteligência de Mercado da ApexBrasil, Gustavo Ribeiro.
Com uma pauta estratégica, o evento busca sensibilizar advogados e acadêmicos sobre a relevância da especialização em contratos e legislação aplicados ao comércio exterior, especialmente em um estado de fronteira como o Acre.
Durante o anúncio da atividade, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou a importância de preparar profissionais acreanos para os novos desafios que se apresentam:
“Nós vamos ter uma palestra minha, com mais pessoas da Apex, com a presidente da OAB, sobre a importância dos escritórios de advocacia de se especializar em comércio exterior no Acre, que é um estado de fronteira, o estado mais perto do Pacífico, e que está só começando uma trajetória de ser uma base, para o fluxo de exportação no Brasil”, afirmou.
O Acre no comércio exterior
Jorge Viana lembrou que, quando governador, trabalhou para viabilizar a Estrada do Pacífico, com o objetivo de aproximar o Acre dos mercados internacionais. Agora, à frente da ApexBrasil, reforça o estímulo ao comércio exterior como vetor de desenvolvimento regional.
O Acre foi o estado brasileiro que mais cresceu em exportações no ano passado, registrando aumento de 90% e alcançando US$ 87 milhões em negócios internacionais. Em 2025, somente no primeiro semestre, as exportações já somaram US$ 69 milhões, com expectativa de ultrapassar a marca de US$ 100 milhões até o fim do ano.
Público-alvo
A palestra também busca engajar escritórios de advocacia, estudantes, além de outros profissionais, para compreenderem o papel estratégico do direito no fortalecimento das operações de importação e exportação.
Vereador Zemar repudia boatos enganosos e diz que foi vítima de agressão verbal, mas que irá acionar a justiça
Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerrará programação dos 121 anos com corrida e desfile cívico-militar
Prefeitura de Epitaciolândia realiza o 2º Arraial do Programa Anjo Azul, em comemoração aos três anos de existência
Em palestra na OAB/AC, Jorge Viana destaca salto histórico de 90% nas exportações do Acre e importância da advocacia no comércio exterior
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Em palestra na OAB/AC, Jorge Viana destaca salto histórico de 90% nas exportações do Acre e importância da advocacia no comércio exterior
Jorge Viana destaca importância do comércio exterior em palestra na OAB/AC. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
Assessoria – Na noite desta quinta-feira, 26, no Estádio o Cruzeirão foram realizadas as finais da Super Copa das Vilas...
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto...
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
“PEC da Blindagem é escárnio”, diz deputada Socorro Neri ao apoiar manifestações populares contra a medida
-
Tudo sobre Política4 dias atrás
Senador Petecão presidirá comissão da Medida Provisória que isenta taxistas de taxa do taxímetro
-
Política5 dias atrás
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
-
Tudo sobre Política4 dias atrás
Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados