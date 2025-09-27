Em palestra na OAB/AC, Jorge Viana destaca salto histórico de 90% nas exportações do Acre e importância da advocacia no comércio exterior

Jorge Viana destaca importância do comércio exterior em palestra na OAB/AC.

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, participou de um encontro especial na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em Rio Branco. O evento contou com a palestra “A importância dos contratos para as importações e exportações”, realizada em parceria com a ApexBrasil.

Segundo Viana, a atividade foi uma oportunidade de dialogar com advogados, estudantes e profissionais do direito sobre os desafios e as enormes possibilidades que o Acre possui no comércio exterior.

“O Acre é hoje o estado brasileiro que mais cresce em exportações. Tivemos um aumento de 90% no último ano e, em 2025, estamos muito próximos de ultrapassar a marca de US$ 100 milhões em negócios internacionais. Precisamos preparar nossos profissionais para este novo momento”, destacou.

A palestra contou com a participação da presidente em exercício da OAB/AC, Thaís Moura, do gerente regional da ApexBrasil, Igor Celeste, e do gerente de Inteligência de Mercado da ApexBrasil, Gustavo Ribeiro.

Viana fez um agradecimento especial à Thaís Moura pela parceria e acolhida da OAB/AC, lembrando que o compromisso também havia sido assumido pelo presidente da instituição, Rodrigo Aiache.

Durante sua fala, o presidente da ApexBrasil recordou a história recente da integração regional com a abertura da Estrada do Pacífico, que liga o Acre ao Peru e ao Oceano Pacífico. Ele reforçou que o comércio exterior é uma poderosa alavanca de desenvolvimento para o estado e para o país.

“É fundamental que o direito e os escritórios de advocacia estejam atentos e preparados para apoiar esse movimento, garantindo segurança jurídica e fortalecendo ainda mais nossas operações de importação e exportação”, ressaltou.

Para Jorge Viana, a expansão do comércio internacional no Acre é uma realidade que exige preparo e engajamento de diferentes setores. Ele frisou que a advocacia tem papel essencial para assegurar a segurança jurídica e apoiar os empreendedores locais.

“Seguimos juntos, acreditando que o comércio exterior é uma ferramenta de desenvolvimento que vai gerar mais oportunidades para o Acre e para o Brasil”, concluiu.

