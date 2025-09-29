Política
Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil
A Prefeitura de Rio Branco, sob a gestão do prefeito Tião Bocalom, está mais uma vez colocando interesses políticos acima das necessidades urgentes da população. O caso mais recente envolve a construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), uma obra fundamental para atender milhares de crianças e adolescentes que aguardam acompanhamento psicológico e psiquiátrico.
A 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde do Ministério Público do Acre (MPAC) recomendou que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde adotem providências imediatas e, no prazo de 30 dias, abram o processo licitatório para a construção da sede do CAPSi.
O mais grave é que os recursos para a obra já estão assegurados por emenda parlamentar da ex-deputada federal Mara Rocha no valor de R$ 1,5 milhões e o projeto arquitetônico encontra-se finalizado. Ou seja, não há justificativa técnica ou burocrática para a demora da prefeitura em abrir o processo licitatório. O que existe, segundo tudo indica, é pura politicagem e desprezo pela população, já que o recurso foi conquistado por uma adversária política do prefeito.
Enquanto Bocalom ignora a urgência da obra, o município improvisa o serviço em um espaço adaptado, considerado pelo próprio MP uma solução paliativa e insuficiente, incapaz de atender à demanda crescente e de seguir as normas técnicas necessárias.
Segundo os dados apresentados ao MP, milhares de crianças e adolescentes aguardam atendimento psicológico, e dezenas esperam acompanhamento psiquiátrico em casos de alta prioridade. O atraso imposto pela gestão municipal não é apenas irresponsável: é desumano, pois trata-se de um direito fundamental da infância e adolescência, garantido pela Constituição.
Na recomendação, o MP reforça que a futura sede do CAPSi precisa assegurar atendimento multiprofissional, contínuo e integral, conforme determina a lei e os princípios constitucionais da saúde. O município tem agora 15 dias para informar se vai cumprir as determinações. Caso contrário, o MP pode acionar a Justiça e mover ação civil pública contra a prefeitura.
Mais uma vez, fica evidente o desprezo da administração de Tião Bocalom com a saúde pública de Rio Branco. Ao invés de colocar as necessidades da população em primeiro lugar, o prefeito insiste em boicotar obras e serviços apenas porque foram viabilizados por adversários políticos, em um jogo mesquinho que só quem perde é a população.
Enquanto crianças e adolescentes esperam, e famílias sofrem, Bocalom demonstra que, em sua gestão, politicagem fala mais alto que responsabilidade social.
Presidente da Coopercafé, Jonas Lima, destaca importância do Exporta Mais Amazônia na abertura de novos mercados internacionais para o café acreano
Jonas Lima, participa do Seminário Exporta Mais Amazônia 2025 em Rio Branco – Foto Alemão Monteiro
O presidente da Cooperativa dos Produtores de Café do Juruá (Cop Café), Jonas Lima, participou, nesta segunda-feira (29), do Seminário Exporta Mais Amazônia 2025 – Acre, realizado em Rio Branco. O evento é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com o Sebrae, e integra o programa Exporta Mais Amazônia, que tem como objetivo fomentar as exportações e fortalecer a bioeconomia regional.
A programação reúne autoridades, lideranças do setor produtivo e especialistas para debater oportunidades de negócios, inovação e estratégias de internacionalização das cadeias produtivas amazônicas.
Café acreano em destaque
Representando os cafeicultores do Juruá, Jonas Lima destacou a importância da presença da cooperativa em um evento que aproxima os produtores locais de compradores internacionais.
“O impacto, com certeza, vai ser gigantesco. O Jorge já trouxe o Exporta Mais no ano passado com sucesso e, agora, o setor do café está ainda mais fortalecido. Nós estamos muito animados porque aqui estarão compradores do mundo inteiro. Isso abre novas portas, novas luzes para que possamos exportar o nosso produto”, afirmou o presidente da Coopercafé.
Jonas ressaltou ainda que a cooperativa se preparou para mostrar a qualidade do café da região, condição indispensável para conquistar mercados externos.
“Fizemos a análise da qualidade do café, porque o exportador busca excelência. Estamos participando ativamente da rodada de negócios e nos dedicamos para mostrar que o café do Juruá tem potencial para competir no mercado internacional”, acrescentou.
Potencial da bioeconomia acreana
O Exporta Mais Amazônia 2025 – Acre se apresenta como um espaço estratégico para que produtores locais tenham acesso a oportunidades comerciais, conhecimento técnico e parcerias que podem transformar a realidade econômica da região.
A presença da Coopercafé reforça a relevância do setor cafeeiro no Acre, que cresce a cada ano e começa a se consolidar como um dos pilares da bioeconomia amazônica, unindo tradição, sustentabilidade e inovação.
