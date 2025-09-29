Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil

A Prefeitura de Rio Branco, sob a gestão do prefeito Tião Bocalom, está mais uma vez colocando interesses políticos acima das necessidades urgentes da população. O caso mais recente envolve a construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), uma obra fundamental para atender milhares de crianças e adolescentes que aguardam acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

A 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde do Ministério Público do Acre (MPAC) recomendou que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde adotem providências imediatas e, no prazo de 30 dias, abram o processo licitatório para a construção da sede do CAPSi.

O mais grave é que os recursos para a obra já estão assegurados por emenda parlamentar da ex-deputada federal Mara Rocha no valor de R$ 1,5 milhões e o projeto arquitetônico encontra-se finalizado. Ou seja, não há justificativa técnica ou burocrática para a demora da prefeitura em abrir o processo licitatório. O que existe, segundo tudo indica, é pura politicagem e desprezo pela população, já que o recurso foi conquistado por uma adversária política do prefeito.

Enquanto Bocalom ignora a urgência da obra, o município improvisa o serviço em um espaço adaptado, considerado pelo próprio MP uma solução paliativa e insuficiente, incapaz de atender à demanda crescente e de seguir as normas técnicas necessárias.

Segundo os dados apresentados ao MP, milhares de crianças e adolescentes aguardam atendimento psicológico, e dezenas esperam acompanhamento psiquiátrico em casos de alta prioridade. O atraso imposto pela gestão municipal não é apenas irresponsável: é desumano, pois trata-se de um direito fundamental da infância e adolescência, garantido pela Constituição.

Na recomendação, o MP reforça que a futura sede do CAPSi precisa assegurar atendimento multiprofissional, contínuo e integral, conforme determina a lei e os princípios constitucionais da saúde. O município tem agora 15 dias para informar se vai cumprir as determinações. Caso contrário, o MP pode acionar a Justiça e mover ação civil pública contra a prefeitura.

Mais uma vez, fica evidente o desprezo da administração de Tião Bocalom com a saúde pública de Rio Branco. Ao invés de colocar as necessidades da população em primeiro lugar, o prefeito insiste em boicotar obras e serviços apenas porque foram viabilizados por adversários políticos, em um jogo mesquinho que só quem perde é a população.

Enquanto crianças e adolescentes esperam, e famílias sofrem, Bocalom demonstra que, em sua gestão, politicagem fala mais alto que responsabilidade social.