Em evento do PSB, Senador Petecão diz que não faz qualquer negócio para fechar acordos na política

A prefeita turista de Brasiléia Fernanda Hassem, mais conhecida por Nandinha, parece que usou de sua influencia para boicotar os trabalhos de divulgação dos vereadores de Brasiléia que tem mostrado em todas as sessões a face até pouco tempo oculta de uma pessoa capaz de tudo para passar a imagem de boa gestora.

Os vereadores de oposição a Nandinha tem batido de lenço, que segundo os mais experientes, dói mais. Despreparada, a base de apoio da gestora quando não se calam diante dos fatos, se utilizam de falas vazias, sem rumos e gaguejantes.

Como a cidade tem muros baixos, o comentário que circula é que a Nandinha pediu a suspensão da transmissão dos boletins da Câmara de Brasiléia numa radio de grande alcance na região, para diminuir a surra que tem levado nas sessões de 4 ou 5 vereadores que a cada uso da tribuna expõe os desmandos e abandono da cidade.

Os boletins informativos, são resumos das falas dos vereadores em tribuna da Câmara, fazendo cobranças ao poder público para que exerça seu papel de gestora, esses informativos são gravados em áudio e transmitido via rádio.

Acostumada a ter os vereadores sob cabresto na gestão passada, onde inclusive pelos burburinhos, Nandinha tinha poderes sobre a mesa diretora passada que fazia o que a casa rosada mandava, nessa gestão a prefeita petista não se conteve em perder o comando do legislativo e até hoje faz beicinho por não aceitar a derrota de seu pupilo. Pior ainda é ter que encarar uma oposição ferrenha, com provas concretas e discursos seguros dos edis: Leomar Barbosa, Neiva Badotti, Reinaldo Gadelha, Arlete Amaral e Marinete Mesquita.

Os Boletins informativos da Câmara de Brasiléia tem sido um calo da gestão municipal, pois mesmo com a expansão das outras mídias sociais, o rádio ainda é o meio de comunicação que atinge as massas principalmente na grande zona rural da cidade, onde está concentrado maioria dos votos de Brasiléia.

Casos como as obras paradas do Parque centenário, pagamento de suposta empresa de comunicação para dedetizar carrapatos, sumiço da empresa responsável pelas obras da escola Socorro Frota, paralização dos trabalhos de recuperação da garagem da prefeitura, sumiço de ambulância via emenda de Petecão e até apropriação de caminhonete da Amoprebe para fins particulares de secretário, foram algumas das inúmeras denuncias graves feitas pelos vereadores e que chegou ao conhecimento geral pelo bom serviço de comunicação da Câmara através de sites, WhatsApp, YouTube e o famoso boletim.

Ao que se tem conhecimento, há mais de 15 anos os vereadores utilizam dos boletins informativos, e pasmem, a atual prefeita Fernanda Hassem popularizou-se como vereadora, usando os boletins para chegar onde ela não ia pessoalmente.

Tentamos contato com a coordenação da radio em que os boletins são transmitidos para saber o grau de envolvimento da gestora de Brasiléia no cancelamento das transmissões dos informativos, mas ainda não obtivemos resposta. Se realmente for verdade, Nandinha estará se enterrando como gestora e como comunicadora que um dia foi.

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.