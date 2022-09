Em debate, Jorge Viana diz que existe o Acre real, da fome, do caos na saúde pública, da corrupção e o Acre inventado por Gladson Cameli

Vereador denúncia o descaso por parte do governo de Gladson Cameli com a educação de Feijó tanto na zona rural bem como na zona urbana – Foto: Reprodução

O vereador do município de Feijó, Ronaldo Nascimento, procurou a redação do Portal 3 de Julho Notícias para fazer denúncias a respeito do descaso por parte do governo de Gladson Cameli com a educação do município tanto na zona rural bem como na zona urbana.

O parlamentar listou inúmeras dificuldades que a comunidade escolar está enfrentando e destaca incapacidade do atual governo de comandar uma pasta complexa como esta, Ronaldo inicia afirmando que alguns alunos da rede estadual de ensino sobretudo na zona rural estão tendo seu direito à educação feridos por conta da incompetência e incapacidade de um governo que não foi capaz de dar início ao ano letivo em algumas escolas da zona rural de Feijó.

Escolas não iniciaram o ano letivo porque, segundo o vereador Ronaldo, as mesmas não estão em boas condições estruturais para receber os alunos, há grande problema com a falta de professores, até mesmo as escolas urbanas estão com vários horários vagos por que não tem professor. Matemática, inglês e sociologia são disciplinas que os alunos não estão estudando por falta de professores.

As escolas que ficam localizadas na beira do Rio Envira, Seringal Fortaleza, Santa Rosa e a escola Dom Pedro passaram somente por uma maquiagem mal feita, pois reforma de verdade não aconteceu e essas mesmas unidades de ensino também não tem professores para suprir a carga horária semanal. Situação esta que tem causado grande revolta nos pais de alunos.

O nobre edil cita ainda que o núcleo de educação do município de Feijó foi entregue nas mãos de um deputado que forçou os trabalhadores de levantar bandeira para ele, o mesmo deputado tem a mulher, irmãs e agregados aparelhados nomeados no governo, e não é capaz de cobrar providências do governo por receio de ter a sua panelinha (aqueles que estão debaixo das suas asas) demitidos do governo.

Ronaldo afirma que agora é a hora de dar o troco no que ele considerou como corja, que tem prejudicado o ensino de forma leviana e maldosa, prejudicando as pessoas pensando no seu próprio eu.

Veja o Vídeo: