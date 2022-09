Em debate, Jorge Viana diz que a Saúde no Acre virou sinônimo de morte e lamenta ausência do governador para explicar o descaso na área

Em debate realizado na TV Gazeta na tarde desta quinta-feira, 29, o candidato ao governo do Acre, Jorge Viana (PT), criticou a ausência do governador Gladson Cameli, expôs o caos enfrentado na Saúde, na Educação e Segurança Pública, e apresentou propostas para que o Acre volte a ser motivo de orgulho à população.

“Acho que o governador errou por não estar presente porque ele está no governo há 4 anos. Ao não vir ao debate, o Gladson está desrespeitando o eleitor. Ele não veio porque não consegue defender o governo dele mesmo. Isso a população vai cobrar na urna”, declarou Jorge.

O candidato também comentou as operações recentes deflagradas pela Polícia Federal no Acre para investigar casos de corrupção eleitoral e cobrou um posicionamento da atual gestão estadual. “Gladson abriu e fechou a Delegacia de Combate à Corrupção quando começaram a investigar a corrupção do governo dele. Ontem, a Polícia Federal esteve no apartamento de um médico que é parente do governador Gladson Cameli. Hoje, outra operação. Dessa vez em Cruzeiro do Sul, envolvendo candidatos que estão ligados ao atual governador Gladson”, apontou.

Jorge negou ataques a qualquer um dos demais candidatos. Ele reforçou que o momento do debate é importante para o eleitor conhecedr os planos de governo e garantir o voto consciente. “O Gladson, Euclides, Petecão, Márcio, a Mara não são meus inimigos, não são meus adversários. São pessoas que estão concorrendo. Meus inimigos, meus adversários são os buracos na BR-364, o desmonte da Educação, a Saúde matando, o povo desempregado, a juventude abandonada. Esses sãos os nossos inimigos. E a política tem que enfrentar isso”, pontuou.

Para o Acre voltar a prosperar, Jorge Viana disse que tem planos estratégicos que pretende colocar em prática já nos primeiros meses de sua gestão. “Eu e o Marcus vamos reunir uma boa equipe e as somas do trabalho. Tudo o que queremos é essa oportunidade que o povo vai nos dar. Primeiro ir para o segundo turno, depois ganhar essa eleição. A gente promete entregar uma vida melhor para o Acre”.

O ex-governador expôs, ainda, grande preocupação com a Saúde. Lembrou que durante sua gestão, foram construídos o Hospital do Juruá, Hospital da Criança, Hospital do Idoso, além de investimentos em melhorias da Maternidade Bárbara Heliodora. “É muito lamentável que a saúde tenha virado no Acre sinônimo de morte. Eu pretendo, com Marcus Alexandre, fazer a saúde voltar a ser sinônimo de vida. E, para isso, vamos trabalhar com os profissionais da saúde, com nosso plano, nosso projeto”, garantiu.

Jorge Viana denunciou que, apesar de o Acre viver em uma região de fronteira com a presença de facções criminosas, não há barreira policial diária em nenhum lugar. “Essa questão no Acre, numa área de fronteira, precisa ser trabalhada com o governo federal. Eu espero que com o presidente Lula, a partir de janeiro do ano que vem, a gente possa fazer uma ação conjunta com as instituições para garantir a quem vive nas áreas rurais, nas cidades, a segurança que o povo tanto quer e precisa. A gente tem que ter a cultura da paz, e não da violência”.

Para o candidato da Federação Brasil da Esperança no Acre, os resultados advindos da política nacional terão papel fundamental no futuro do Estado. “Estamos muito animados, pois o presidente Lula, provavelmente, ganhe já em primeiro turno no domingo. O Acre é um estado que ainda precisa ter uma boa relação com o governo federal para que as coisas aconteçam aqui”, justificou.