Em Cruzeiro do Sul, PL aposta no médico Rondiney Brito para formar dupla com Jéssica Sales na disputa de 2024

A disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul em 2024 promete ser quente e pelo visto o atual prefeito Zequinha Lima PP, não terá vida fácil pela sua reeleição.

Mesmo tendo apoio do governador Gladson Cameli, da maioria dos parlamentares federais e estaduais, a possível adversária é a ex-deputada federal, Jéssica Sales (MDB), que lidera todas as pesquisas de intenção de voto até o momento.

O PL – Partido Liberal é comandado no Acre pelo senador Márcio Bittar, que mesmo estando no União Brasil é quem dita as cartas na sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A direção municipal é comandada pelo Médico Pediatra Rondney Brito, que é sobrinho da ex-deputada estadual Idalina Onofre e filho do ex-, vereador Ronaldo Onofre. O médico é visto como possível nome para compor como vice na futura chapa de Jéssica Sales e pelo que tudo indica está se movimentando.

Rondney postou imagens de uma reunião com lideranças da saúde e demonstrou pinta de quem vai movimentar a sigla na cidade, ele escreveu um texto falando das articulações;

“Estive reunido com o querido amigo Jairo do sindicato. Jairo é um guerreiro incansável da busca por uma saúde melhor e digna. Compartilhamos dos mesmos sonhos e ideais… Enquanto presidente municipal do PL. Aproveitei a ocasião para externar meu convite não só ao Jairo. Mas, todos os membros do sindicato a filiarem-se a família do partido liberal. Vamos formar não só uma chapa de vereadores. Vamos formar um exército que vai fazer parte do movimento de reconstrução de Cruzeiro do sul”, finalizou o médico.